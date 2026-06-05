Millonarios quiere fichar una de las grandes figuras del Junior

Millonarios FC de Bogotá, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, estaría interesado en contratar a una de las figuras del Junior de Barranquilla.



El equipo de la capital del departamento del Atlántico, como bien se sabe, está jugando la gran final de la liga colombiana del primer semestre del año ante Atlético Nacional de Medellín.

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El jugador que quiere Millonarios

El jugador por el que estaría interesado Millonarios FC, que es dirigido por el argentino Fabián Bustos, es el mediocampista Jesús David Rivas. El equipo azul de la capital del país quiere reforzar su zona medular.

“El mediocampista del Junior de Barranquilla, JESÚS DAVID RIVAS (29), interesa en Millonarios FC de Bogotá”, informó el periodista Mariano Olsen, a través de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter.

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¿Se hará el traspaso?

Los próximos días serán más que claves para conocer si el jugador termina firmando contrato con el conjunto de la capital del país. Sería un buen refuerzo para las arcas embajadoras.



Y ya que se habla de Millonarios, este equipo certificó la clasificación a la siguiente ronda de la Copa BetPlay, torneo que reúne a los equipos de primera división con los de segunda categoría.

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Millonarios avanzó en Copa BetPlay

“Millonarios FC se impuso con autoridad 8-1 frente a Atlético FC en la última jornada de la fase de grupos de la Copa, clasificando entonces a la siguiente fase”, señaló el club, a través de su plataforma digital.



“El equipo ‘Embajador’ del profesor Fabián Bustos mostró efectividad ofensiva de principio a fin, dominó las acciones del compromiso y aprovechó sus oportunidades para construir una amplia diferencia en el marcador. Con el resultado, Millonarios cerró la fase inicial de la competencia de manera sólida”, añadió.