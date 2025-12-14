Millonarios alista el reemplazo de Giordana; hay diálogos con otro delantero argentino

Millonarios sigue moviéndose en el presente mercado de fichajes, el equipo azul de la capital del país ya ha incorporado de manera oficial al delantero Carlos Darwin Quintero y al volante Mateo García, a la espera de concretar la llegada de más refuerzos para los desafíos de la siguiente temporada, donde recordemos el conjunto ‘albiazul’ disputará la fase previa de la Copa Sudamericana.

El equipo dirigido por el técnico Hernán Torres sabe que necesita fichajes de categoría pensando en revertir la floja campaña realizada en este 2025, por eso, han liberado cupos de extranjeros para poder incorporar nuevos jugadores foráneos, como fue el caso del brasileño Bruno Sávio y el costarricense Juan Pablo Vargas, que ya se despidieron de la institución.

El delantero argentino que Millonarios tiene en su radar

Según reportes, la idea de las directivas y el cuerpo técnico es darle salida a Santiago Giordana en este mercado de fichajes, sea como una venta definitiva o como préstamo hacia otro club, por eso, Millonarios ya va analizando otros delanteros foráneos para reforzar la plantilla.

Pensando en eso y de acuerdo con información del periodista Mariano Olsen, el equipo ‘embajador’ se ha fijado en el argentino Rodrigo Contreras, centro delantero de 30 años que pertenece al Club de Deportes Antofagasta, pero que este año jugó cedido en la Universidad de Chile, futbolista con el que Millonarios ha iniciado gestiones para contratarlo.

Los números y el valor en el mercado de Rodrigo Contreras

El atacante argentino que ha vestido la camiseta de clubes como San Lorenzo, Gimnasia, Quilmes, Defensa y Justicia, Necaxa (México) y Everton en Chile, registró 15 goles y 2 asistencias en 41 partidos disputados con la Universidad de Chile en este 2025.

Contreras termina este diciembre su préstamo con Universidad de Chile y deberá volver al equipo de Antofagasta, sin embargo, su futuro podría encaminarse a la Liga BetPlay si se llegan a dar las negociaciones con Millonarios, un jugador que según datos de Transfermarkt tiene un valor en el mercado de 1.20 millones de euros.