Millonarios cocina su tercer fichaje para 2026; ya lanzaron oferta formal

Uno de los equipos grandes del fútbol colombiano que sin duda quedó a deber en este 2025 fue Millonarios, el conjunto azul de la capital del país quedó prematuramente eliminado de la Copa Sudamericana, de la Liga BetPlay y también de la copa local (en octavos de final contra el Envigado).

El técnico Hernán Torres y las directivas de la institución azul saben que necesitan refuerzos para mejorar su plantilla y apostar por nuevos elementos, pues los jugadores que llegaron en el pasado mercado no cumplieron conlas expectativas.

Millonarios lanzó oferta por lateral colombiano

El equipo ‘albiazul’, que ya había anunciado al delantero Carlos Darwin Quintero y también al mediocampista Mateo García, tiene en mente sumar un nuevo elemento a su nómina, esta vez para reforzar la zona defensiva.

Se trata del lateral izquierdo Sebastián Valencia, futbolista antioqueño de 29 años que pertenece a Leones de Itagüí, pero que actualmente juega en condición de préstamo en el club bogotano de Fortaleza, así lo confirmó el periodista Felipe Sierra, mencionando que Millonarios ya ha realizado una oferta formal para tener sus servicios.





Los números de Sebastián Valencia en Fortaleza

El lateral que defiende la camiseta de los ‘Amix’ desde julio de este año y tiene vínculo hasta junio del 2026, ha tenido una campaña destacada en este segundo semestre del 2025, 4 goles y 3 asistencias en 23 partidos disputados en la Liga BetPlay.

Por otro lado, cabe destacar la gran regularidad que ha tenido el futbolista antioqueño en Fortaleza, jugando todos los 6 partidos que los ‘Amix’ tuvo en la Copa BetPlay 2025, además, jugó 5 de los 6 duelos de cuadrangulares en la presente Liga BetPlay que tuvo a Fortaleza como la gran sorpresa en el llamado grupo de los ocho.