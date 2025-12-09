Miguel Borja ya tiene nuevo club: firmó contrato tras salir de River

Después de cuatro años, Miguel Ángel Borja dejó a River Plate después de no llegar a un acuerdo con el equipo argentino para la siguiente temporada. Marcelo Gallardo no tuvo en cuenta en los últimos partidos al colombiano y esto indicó la salida de Miguel de la institución.

En últimas horas, Miguel Ángel Borja dialogó con el periodista argentino, Sebastián Srur afirmando que, “estoy esperando la mejor opción, han llegado opciones, las estoy analizando con mi familia porque no me quiero apresurar. Planificar el 2026 que va a ser uno de los mejores años en mi carrera”.

También dejó entrever que tenía opciones en Europa, “me han salido ofertas de Rusia, de Países Bajos, pero la verdad no me quiero apresurar. Quiero tomar una decisión que sea acertada”. En suelo ruso apareció el interés del CSKA de Moscú y lo de Países Bajos sí sería una novedad.

Sin embargo, todo parece indicar que el colombiano ya tiene listo un acuerdo con Cruz Azul de la Liga de México que le habría ganado la pelea a Pumas UNAM de Efraín Juárez que también estaba en la pelea por fichar al delantero cordobés para los próximos años.

BORJA JUGARÁ EN CRUZ AZUL DE MÉXICO

Jugar en México es algo que puede llevar a Miguel Borja a estar en el radar de Néstor Lorenzo. Conocerá el balompié mexicano de cara a llegar de la mejor forma para afrontar el torneo orbital que se jugará en dicho país, Estados Unidos y Canadá.

La intensidad de México le podría brindar la regularidad necesaria para ganarse un lugar en el equipo de Néstor Lorenzo para afrontar el Mundial de 2026. Además, la adaptación no sería problema, pues tendría de compañeros a Willer Ditta y Kevin Mier.

De acuerdo con Mariano Olsen, Miguel Ángel Borja ya tiene todo listo para jugar en Cruz Azul para el 2026 después de quedar afuera de la lista de River Plate para el siguiente año. El delantero ya habría firmado su vínculo con el equipo cementero y, además, será el reemplazo ideal de Ángel Sepúlveda que salió de la institución.









Esta oportunidad en Cruz Azul le podría dar opciones dentro de la nómina de la Selección Colombia. Estar jugando en el país que será sede puede ayudar inmensamente al atacante ex River Plate. Sumado a lo dicho por Mariano Olsen, AS México indicó que, “la Máquina cerró la contratación del delantero colombiano. La directiva celeste le ganó el fichaje a Pumas, quien también buscaba firmar el ariete que viene procedente de River Plate”.

De esa forma, el cordobés les diría no a las otras ofertas que tiene para el 2026 como el fútbol europeo con Países Bajos y Rusia como las dos ligas que quieren contar con los servicios del delantero. Miguel Borja se unirá a Cruz Azul con el anhelo de mantenerse en México con la Selección Colombia que jugará dos partidos en tierras mexicanas en la capital y en Guadalajara.