Oficial: Millonarios confirmó a Fabián Bustos como entrenador

Millonarios oficializó la llegada de Fabián Bustos como nuevo director técnico del plantel profesional masculino. El estratega argentino firmó contrato por un año y asumirá el reto de liderar el proyecto deportivo del club capitalino en una etapa marcada por los malos resultados deportivos obtenidos con Hernán Torres.

Bustos cuenta con un amplio recorrido en el fútbol sudamericano: campeón en Ecuador

Cordobés de 56 años, Bustos cuenta con un amplio recorrido en el fútbol sudamericano, donde ha forjado una reputación como en Ecuador, país en el que dirigió a clubes como Manta FC, Deportivo Quito, Imbabura, Técnico Universitario, Macará y LDU Portoviejo, estos últimos en más de un ciclo, acumulando experiencia en contextos exigentes.

Uno de los hitos más relevantes de su trayectoria se dio en Delfín SC, institución con la que alcanzó el título de la liga ecuatoriana y donde también ejerció funciones como director deportivo.

Bustos tuvo dos etapas exitosas en Barcelona SC de Guayaquil, coronándose campeón

Posteriormente, tuvo dos etapas exitosas en Barcelona SC de Guayaquil, coronándose campeón y consolidándose como un técnico habituado a asumir grandes desafíos.

Además, Bustos dirigió a clubes de peso en la región como Santos y América-MG en Brasil, Universitario de Deportes en Perú —donde fue campeón nacional— y Olimpia de Paraguay. En Millonarios estará acompañado por Edgardo Adinolfi (asistente técnico), Jonathan Mejía (analista de video) y Marcos Conenna (preparador físico).