[Video] Luis Javier Suárez y el golazo que da la vuelta al mundo: alucinante

Este domingo 1 de febrero, el Sporting de Luis Javier Suárez enfrentaba en condición de local al Nacional de Madeira por la fecha 20 de la presente edición de la liga de Portugal.

Duelo complicado que se creía terminaría empatado 1-1, sin embargo, el delantero samario se hizo espacio en el área rival y con un gran movimiento de piernas convirtió de ‘taco’ un golazo para darle la victoria a los ‘Leones’ en el tiempo adicionado.

Lea también: Luis Díaz recibe nuevo premio en Bayern Múnich: marcó el mejor gol del año

[Video] Luis Javier Suárez, otra vez héroe del Sporting con alucinante golazo

El delantero de la Selección Colombia, que seguro estará con el equipo ‘Tricolor’ en el Mundial 2026, ya había avisado su gol al minuto 88 cuando anotó el que parecía el 2-1 en el marcador, sin embargo, un milimétrico fuera de lugar anuló su celebración.

Pues bien, el atacante de 28 años no desfalleció y el Sporting tampoco, buscando la anotación en el tiempo adicionado y logrando ese objetivo de manera alucinante, pues Luis Javier Suárez utilizó un recurso de manera perfecta para anotar de taco un hermoso gol, el número 25 de su destacadísima temporada.

Lea también A Jhon Jader Durán se le complica el futuro: equipo lo descartó

Así va Sporting en la liga de Portugal

'Los Leones' llegaban a este encuentro con la moral alta tras batir al Athletic Club en San Mamés (2-3) y clasificarse directamente para los octavos de final de la 'Champions', ahora, tenía un reto importante para seguir en la pelea por el título de la liga local.

Con esta quinta victoria consecutiva, el Sporting suma otros tres puntos y sigue segundo en la clasificación de la Primeira Liga de Portugal, con 51 puntos, escoltando de cerca al Porto que es líder con 55 unidades, a la espera de disputar mañana su partido correspondiente a esta fecha 20, mientras que el Benfica ocupa el tercer lugar de la tabla con 45 puntos.