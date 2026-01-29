Millonarios confirmó técnico para el partido contra Medellín

Millonarios vive momentos de turbulencia, el equipo azul de la capital del país acumuló su tercera derrota consecutiva en la presente Liga BetPlay y como consecuencia el técnico Hernán Torres no seguirá en el banquillo.

El estratega tolimense no pudo revertir los malos resultados del equipo y sufrió derrotas de consideración que lo dejaron fuera de la institución, recordando que después de 8 años cayó de local ante Junior y tras 7 años volvió a caer derrotado en la ciudad de Pasto frente al cuadro ‘volcánicos’.

¿Quién será el técnico de Millonarios para el partido contra Medellín?

De acuerdo con información del periodista Alexis Rodríguez de Win Sports, quien conoce de cerca las infidencias de Millonarios, contó que el profeso Omar 'El Cabezón' Rodríguez (entrenador que dirige las divisiones menores del club) va a estar encargado del partido contra el DIM, duelo correspondiente a la fecha 4 de la Liga BetPlay que se disputará en El Campín el próximo domingo 1 de febrero a partir de las 8:30 de la noche.

Además, la fuente indicó que las directivas de Millonarios planean moverse rápido para anunciar al nuevo entrenador en jefe este fin de semana, sin embargo, el nuevo timonel no alcanzará a dirigir el duelo contra el DIM y estaría listo hasta la siguiente fecha de la liga local.

Los técnicos que suenan para llegar a Millonarios

Teniendo en cuenta la gran exigencia de los hinchas en la elección de un nuevo entrenador, sería un nombre de pergaminos y con experiencia en competencias internacionales, así las cosas, aparecen Rafael Dudamel y los argentinos Julio Vaccari, Wálter Darío Ribonetto, Gustavo Álvarez (quien sería la opción número 1 para el director deportivo de Millonarios) y Ariel Holan, sin embargo, este último se decantaría por dirigir otro club del fútbol brasileño.