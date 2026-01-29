Jorge Arias ha sido referente y capitán cuando los máximos ídolos de Millonarios no estuvieron en cancha, su voz se escucha en el vestuario del cuadro embajador, en la zona mixta el defensor tuvo autocríticas por el desempeño que tuvieron contra el Deportivo Pasto, la derrota hizo que se destituyera a Hernán Torres como DT albiazul.

Las excusas no suman y eso lo sabe el defensor central: “La cancha muy bien, mucho mejor que el Campín, después del aguacero la cancha se portó muy bien, error de nosotros en un tiro de esquina, segundo para mí me falta, el profe determinó que sea así, un buen cobro, darle mérito al cobrador”.

No hay excusas para el pésimo momento que vive Millonarios: “también recordar que el primer gol, me parece que el jugador que tira el centro esta en fuera de lugar, llorar sobre la leche derramada, solo queda sumar en casa que es lo que podemos hacer y toca demostrarlo”.

Las críticas de la hinchada no se han hecho esperar, el defensor agregó: “Lo que te diga suena como excusa, es difícil hablar en estos momentos, darles la razón a las personas, porque tienen toda la razón en criticarnos, en decir que, faltando, en que lo que se dice es disculpa y que no se dice nada en la cancha, solamente es callar y comenzar a trabajar y demostrarlo en la cancha, no hay de más”.

El calendario de Millonarios es bastante pesado antes del gran objetivo en Sudamericana contra Nacional: DIM, Pereira, Águilas, Llaneros; Cali e Inter de Bogotá, en condición de visitante: “Nada comenzar a sumar de a tres, Viene dos partidos, prácticamente tres de local, hay que sumar esos nueve puntos para al menos recuperar estos nueve que hemos perdido”.

El partido contra el Medellín será fundamental: “Es fácil decirlo, difícil hacerlo, pero todo comienza en casa, el domingo va a ser muy difícil, va a ser un ambiente denso, la gente está en su derecho de exigir, toca demostrarlo en la cancha”.

La expulsión de García fue motivo para que cambiara el desarrollo del encuentro: “Cuando tienes un hombre menos el rival te obliga a retroceder, nos faltó un poco de dinámica cuando teníamos el balón, hoy en el futbol de hoy es difícil cuando tienes un hombre menos, por ahí cuando teníamos el hombre de menos tuvimos oportunidades de marcar e ir arriba del marcador, no supimos aprovechar, y esos son los pequeños detalles que nos están matando”.