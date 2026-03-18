Presidente de Millonarios definió el futuro de Rodrigo Contreras: “una sorpresa”

En el marco de la fecha 12 en la presente edición de la Liga BetPlay, Millonarios recibía en el Estadio El Campín la visita de Atlético Nacional, duelo que despertó altísima expectativa al enfrentar a dos equipos grandes del fútbol colombiano, reeditando el gran compromiso que habían protagonizado en Medellín por la fase previa de la Copa Sudamericana.

El equipo azul de la capital del país supo manejar mejor el ritmo del partido, aprovechando el penalti errado de Alfredo Morelos y sacando nuevamente a relucir la gran influencia de Rodrigo Contreras, delantero argentino que otra vez le marcó a Nacional y fue víctima de las dos expulsiones que sufrió el rival.

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Millonarios quiere comprar a Rodrigo Contreras

El presidente de Millonarios, Enrique Camacho, habló en la previa del partido disputado en El Campín, allí, fue consultado sobre el gran rendimiento de Rodrigo Contreras (quien este semestre lleva 7 goles en 11 partidos) y no se guardó nada en su intención de ficharlo de manera total, recordando que el argentino está en el equipo ‘albiazul’ en condición de préstamo por un año desde Antofagasta de Chile.

“Es una gran satisfacción, una gran sorpresa y un estímulo para demostrar que uno puede captar gran talento en Sudamérica. Tenemos opción de compra y ojalá lo podamos ejercer”, dijo Camacho expresando su clara intención de retener al goleador y tenerlo en la plantilla por mucho más tiempo.

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Enrique Camacho ya palpita lo que será la Copa Sudamericana

El mandamás del equipo ‘embajador’ también se refirió a lo que será la participación del club en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, mencionando que esperan con ansias el sorteo de la fase de grupos para saber los rivales que tendrán, advirtiendo que la presencia en torneos internacionales se debe mejorar.

“La Copa Sudamericana es importante para nosotros, no hemos estado a la altura de los torneos internacionales, tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces y tenemos con qué... Millonarios se crece ante los rivales grandes entonces ojalá nos toque un rival fuerte en la fase de grupos”, aseguró Camacho.

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