Falcao ya tiene fecha para volver a jugar en Millonarios

Millonarios se acerca a los puestos de clasificación en la Liga BetPlay, después de golear 3-0 a Atlético Nacional en la fecha 12. Con este resultado, el conjunto 'embajador' llegó a 17 puntos, que lo ponen parcialmente en la octava posición.

A pesar de contar con Rodrigo Contreras y Leonardo Castro como máximos referentes en el ataque, el equipo capitalino está a la espera de poder contar nuevamente con el experimentado Radamel Falcao García.

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Falcao ya tiene fecha para su regreso en Millonarios

De cara a la recta final de la fase regular de la Liga BetPlay y al inicio de la ronda de grupos en la Copa Conmebol Sudamericana, Millonarios espera recuperar a Falcao García, quien no juega desde el 14 de febrero por un problema físico.

Después de derrotar a Atlético Nacional, el director técnico Fabián Bustos actualizó la situación del 'Tigre' y además dio pistas de la fecha para que el atacante vuelta a sumar minutos.

“Rada ya empezó a hacer trabajo de campo, eso nos pone muy contentos a todos. Ahora nos toca jugar sábado y luego el otro lunes, ya para esa fecha yo creería que va a estar bien. Si llega a estar para el sábado (vs. Once Caldas) bienvenido sea pero tampoco lo queremos apurar porque no queremos retroceder”, dijo Bustos.

Teniendo en cuenta por el entrenador, Falcao podría volver a una convocatoria de Millonarios para el partido contra Fortaleza de la fecha 14 de la Liga BetPlay, que está programado para el lunes 30 de marzo.

“Está haciendo un esfuerzo grande, está trabajando todos los días. Ayer y hoy hizo trabajo de campo con el preparador físico, va todo muy bien”, agregó el técnico.

Calendario que le falta a Millonarios en la Liga BetPlay

Fecha 13 - 21 de marzo

Once Caldas Vs Millonarios

Fecha 14 - 30 de marzo

Millonarios vs Fortaleza

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Fecha 15 - 2 de abril

Jaguares Vs Millonarios

Fecha 18 - 5 de abril (partido adelantado)

Millonarios Vs Tolima

Fecha 16 - 11 de abril

Millonarios Vs Santa Fe

Fecha 17 - 19 de abril

América Vs Millonarios

Fecha 19 - 2 de mayo

Alianza Vs Millonarios