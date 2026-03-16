Millonarios es culpable: esta es la versión del camerino sobre la terrible agresión

Millonarios y Boyacá Chicó fueron dos de los principales protagonistas de la fecha 11 de la Liga Betplay tras protagonizar un auténtico partidazo en el Estadio La Independencia y que dejó como sorpresivo vencedor al cuadro 'ajedrezado'.

Chicó sumó de a tres puntos en condición de local en un encuentro en donde las gradas estuvieron llenas de azul, pero en donde los camerinos fueron escenario de violencia tras una supuesta agresión de Diego Novoa sobre Jacobo Pimentel, un hecho del cual ya se reportó Boyacá Chicó y también uno de los mediocampistas del club boyacense, Sebastián Salazar.

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Sebastián Salazar contó lo que ocurrió en los camerinos tras el partido entre Millonarios y Boyacá Chicó

El duelo entre boyacenses y bogotanos terminó con un marcador de 2-1 a favor del cuadro local y también con la polémica expulsión que protagonizó Mackalister Silva tras salir expulsado por recibir la doble amarilla en la misma jugada, la cual no fue por agresión, sino por la exageración en el reclamo de una de las jugadas.

Aún así este no fue el único hecho controversial que se vivió en la jornada, ya que se dio a conocer que en la entrada a los camerinos habría ocurrido una pelea entre los jugadores de ambas escuadras, pero en donde los principales implicados fueron Diego Novoa y Jacobo Pimentel.

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El mayor afectado fue el jugador de Boyacá Chicó, quien sufrió una "agresión perpetrada por Diego Novoa" y por la cual ya hicieron la respectiva denuncia. De igual manera, Sebastián Salazar aprovechó para mencionar qué era lo que habría ocurrido realmente al interior del escenario deportivo.

“Nos cuentan que Jacobo entró normal y Novoa entró como todo jugador con la sensación del partido y comenzó a decir cosas que no debía, lo agredió a Jacobo y nosotros entramos y como compañeros intentamos defenderlo, hasta ahí sé la historia. Lo que te puedo decir es que las cosas no son como se están diciendo en el entorno de Millonarios. Yo comparto con él y es un muchacho muy tranquilo, que no le gusta la violencia y me parece sínico que salgan a decir esas cosas”.

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Esto dijo Boyacá Chicó sobre el altercado con Millonarios

Boyacá Chicó acusó a Millonarios de agresión a uno de los jugadores junto boyacense, Jacobo Pimentel, quien fue víctima de una agresión en su cabeza provocado por un objeto contundente por parte de los jugadores de Millonarios, escena que según el club ‘ajedrezado’ se dio en el camino rumbo a los camerinos.

El equipo que dirige el técnico Jhon Jaime 'Flecha' Gómez, no solo contó lo sucedido sino también publicó una fotografía y un video del jugador que habría sido agredido, contando en específico que el arquero Diego Novoa fue identificado plenamente como uno de los principales involucrados.