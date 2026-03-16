El problema que tienen Millonarios y Santa Fe para clasificar en la Liga BetPlay

Terminó la Fecha 11 para Millonarios con el primer desliz de Fabián Bustos como director técnico albiazul cayendo contra el Boyacá Chicó. Y es que, el argentino no sabía lo que era perder en el banquillo del club bogotano, y, de hecho, ganó tal vez uno de los partidos más importantes del año al superar a Atlético Nacional en la Copa Sudamericana.

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Esa victoria 1-3 en el Estadio Atanasio Girardot le terminó dando la clasificación a la fase de grupos en donde está en el bombo 2 y esperará determinar sus rivales en el sorteo de la competencia que se llevará a cabo este jueves 19 de marzo. Sí o sí le va a tocar una zona difícil por el bombo 1 donde están los mejores clubes del continente según la clasificación de la Conmebol.

Santa Fe también está en una zona incómoda por los puntos que han perdido en condición de local como el empate frente a Alianza Valledupar. Tienen un partido menos y deben ponerse al día contra el Deportes Tolima en Ibagué. Pablo Repetto tambalea en medio de una semana en la que tuvo 17 días para preparar un juego en casa y no se notó ese trabajo.

Incómodos en la tabla de clasificación, ahora se complican cada vez más por las obligaciones internacionales que tendrán ambas instituciones, uno en la Sudamericana y el otro en la Libertadores.

MILLONARIOS Y SANTA FE SE COMPLICAN POR LA INTENSIDAD DE JUGAR DOS TORNEOS

Tanto Millonarios como Santa Fe tendrán que apuntarle a las prioridades del año 2026. Ambos tienen copas internacionales como la Sudamericana y la Libertadores. Los embajadores quieren apostarle a un torneo que nunca han podido ganar, mientras que su rival de patio busca superar lo hecho en dos ediciones concretas para llegar a la final.

En estos momentos en la Liga BetPlay, Millonarios tiene 14 unidades y el primero que es Atlético Nacional suma 24 puntos. Los bogotanos están en la casilla 11 a dos puntos del octavo, Deportes Tolima. Tendrán que ganar la mayoría de los partidos para poder sellar la clasificación.

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El caso de Santa Fe es muy similar, aunque tienen apenas 11 unidades a 13 del líder y a cinco del octavo. Con nueve fechas por delante y 27 puntos posibles también deberán ganar los partidos siguientes para tener vida con la clasificación.

Con la clasificación para las competencias internacionales y con el Mundial en junio, la fase de grupos de la Libertadores y de la Sudamericana se jugará completamente entre abril y mayo. Por la Copa del Mundo tendrán que correr y esto es un problema enorme para Millonarios y Santa Fe.

Las prioridades cambiarán y se estarán jugando entre dos partidos por semana. Además, en varios casos los rivales de los equipos que están en copas internacionales no quieren aplazar o mover partidos después de los largos viajes o de juegos de Sudamericana o Libertadores.

EL CALENDARIO DE MILLONARIOS Y SANTA FE EN COPA SUDAMERICANA Y LIBERTADORES

A la espera de que Millonarios y Santa Fe conozcan sus respectivos grupos en las copas internacionales, el calendario de la Libertadores y de la Sudamericana apretarán al cuadro cardenal y al albiazul.

La primera fecha se jugará entre el 7-9 de abril, la siguiente semana se jugará la segunda jornada y a final de dicho mes afrontarán la tercera fecha el 28-30. En mayo seguirá esa misma intensidad, pues, el 5-7 de mayo se jugará la cuarta fecha, habrá un parón hasta el 19-21 y antes de junio se jugará la última jornada entre el 26-28.

LO QUE NECESITAN MILLONARIOS Y SANTA FE PARA CLASIFICAR A LA LIGA BETPLAY

Por el Mundial se debe correr también en la Liga BetPlay 2026 junto con las copas internacionales que hay por disputar. Seguramente la prioridad será el torneo continental para Millonarios y Santa Fe que llegarían a esa instancia con mayores dificultades en el rentado nacional.

Millonarios tiene 14 puntos, y, teniendo en cuenta que le quedan ocho partidos, es decir, 24 unidades tendrán que ganar por lo menos, 15 o 14 puntos, teniendo en cuenta que el umbral sería entre 29 o 28 para sellar la clasificación a los Play-Offs.

El escenario de Santa Fe es un poco más complejo, aunque tienen un partido menos que deberán cumplir con Deportes Tolima. Los dirigidos por Pablo Repetto suman 11 unidades y tendrán que ganar por lo menos 18 o 17 puntos para sellar el paso a las fases finales.