Millonarios continúa trabajando en la conformación de su plantel para la temporada 2026 y una de sus prioridades es reforzar el frente de ataque. El club embajador ya inició la pretemporada y mantiene activa su búsqueda de un extremo que pueda ajustarse a las necesidades del cuerpo técnico.

Lea también Sorteo del Mundial: Esto es lo que tiene que saber

El extremo que podría llegar a Millonarios

En las últimas horas, se conoció que Millonarios lidera la puja por contratar al extremo zurdo Julián Angulo, según informó el periodista Mariano Olsen. El jugador pertenece a Independiente Medellín y actualmente disputa el Torneo Betplay con Llaneros FC, donde ha tenido un rendimiento destacado.

Angulo, de 23 años y oriundo de Nariño, viene de jugar 18 partidos con Llaneros, en los que anotó tres goles y entregó cinco asistencias. Su desequilibrio, velocidad y buena pegada con perfil zurdo lo han convertido en uno de los futbolistas más buscados del mercado local.

Además de Millonarios, otros clubes que han mostrado interés en sus servicios son Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, aunque por ahora el cuadro azul de Bogotá sería el mejor posicionado para cerrar la operación.

La intención de Millonarios es incorporar al jugador a préstamo con opción de compra, una fórmula que ha utilizado con frecuencia en los últimos mercados y que facilita negociaciones con equipos que no desean desprenderse definitivamente de sus prospectos.

Desde el DIM también ven con buenos ojos una salida temporal, teniendo en cuenta que Angulo ha elevado su nivel y podría tener en Bogotá una vitrina ideal para consolidarse. Las conversaciones avanzan y se espera definición en los próximos días.

Matías Mier es la apuesta de directivos colombianos: jugará en exótico club

El extremo encaja en el perfil que busca Millonarios: joven, con proyección, explosivo en el uno contra uno y con capacidad para jugar por ambas bandas. En el club consideran que puede potenciarse aún más bajo un modelo de juego que privilegia la amplitud y la velocidad por los costados.

Con la pretemporada en marcha, Millonarios espera cerrar pronto la incorporación de Angulo para ponerlo a disposición del técnico Hernán Torres y completar una de las zonas que más urgían reforzar de cara a un 2026 en el que el equipo apunta a recuperar protagonismo en liga y copas.