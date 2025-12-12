Millonarios, muy cerca de cerrar su fichaje estrella: “el mejor del fútbol peruano”

Millonarios sigue moviéndose en el presente mercado de fichajes, después de anunciar la llegada de Carlos Darwin Quintero y Mateo García, el conjunto azul de la capital del país se alista para darle la bienvenida a nuevos jugadores, recordando que Juan Pablo Vargas dejó la institución para jugar en el Puebla de México.

El técnico Hernán Torres y el nuevo director deportivo, el argentino Ariel Michaloutsos, saben que el equipo necesita nuevas caras para el proyecto del 2026, pues los fichajes del pasado mercado no cumplieron con las expectativas y fue uno de los aspectos más criticados de la hinchada ‘albiazul’.

Rodrigo Ureña está muy cerca de llegar a Millonarios

El periodista peruano Enrique Oscco, ofreció una entrevista en el programa ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2, allí, destacó las habilidades del mediocampista chileno Rodrigo Ureña, añadiendo que su fichaje está encaminado para llegar a Millonarios.

“Hasta anoche se conocía que Millonarios ya había lanzado oferta por el jugador, incluso ya hay un acuerdo entre el jugador y Millonarios, pero a Universitario no le termina de cuadrar el precio que ofrecen, piden 600.000 dólares”, empezó diciendo el periodista.

“Al parecer, el jugador no quiere renovar su contrato (que vence en diciembre de 2026) y también tiene el deseo de ir a Millonarios, un jugador que no quiere estar en el club no va a rendir igual, el jugador es importante en la negociación, por eso, lo más probable es que Ureña sea nuevo jugador de Millonarios”, dijo Oscco, sugiriendo que seguramente los clubes lleguen a un acuerdo económico para la salida del chileno.

Ureña es uno de los mejores de la liga peruana

De acuerdo con el periodista peruano, el volante chileno de 32 años (quien tuvo paso por América de Cali y Deportes Tolima) es uno de los tres mejores extranjeros de la liga peruana, un jugador lleno de ímpetu que juega cada balón como si fuera el último.

“Este es su tercer año en el Perú, si no es el mejor extranjero está entre los tres, ha rendido mucho en Perú, gracias a esas actuaciones logró ser convocado a la Selección de Chile con Gareca en el banquillo, es un jugador muy temperamental, no solo para lo malo sino para lo bueno, aumenta el ánimo de la hinchada.”, dijo Oscco.

Por último, el comunicador explicó las razones por las cuales Ureña perdió gran cantidad de partidos con Universitario en este segundo semestre del año, dando un parte de tranquilidad a la hinchada de Millonarios revelando que no fue por una complicada lesión ni actitudes graves de indisciplina.

"Una lesión muscular lo dejó afuera 3 o 4 fechas, a ese tiempo se le sumó una sanción que recibió cuando lo expulsaron en un clásico contra Alianza Lima, allí baja al camerino y eso no se podía hacer, ahí se le sumaron 8 fechas de sanción”, aseguró Oscco.