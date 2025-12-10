Millonarios tiene nueva baja para el 2026: jugador rescindió contrato

Después de un mal segundo semestre en el que Millonarios no pudo sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales, quedó en evidencia el flojo mercado de fichajes que tuvo el equipo bajo la dirección técnica de David González y con Hernán Torres y nuevo director deportivo con la llegada de Ariel Michaloutsos, esperan reforzarse para competir en el 2026.

Vea también: ¿Cuándo inicia y cuándo termina la Liga BetPlay 2026-I?

De hecho, para el siguiente año, el cuadro albiazul que jugará la Copa Sudamericana ya confirmó a dos fichajes. Por un lado, la veteranía de Carlos Darwin Quintero y un líder en el mediocampo como Mateo García que llegó procedente de Once Caldas.

Pero la gran noticia en el siguiente semestre tiene que ver de momento con las bajas que tendrá la institución, entre ellas, la salida de dos extranjeros como Bruno Sávio y Juan Pablo Vargas. El adiós a uno de los fichajes, Cristian Cañozales, y la rescisión de otros como Delvin Alfonzo, Ramiro Brochero, entre otros.

Sin embargo, en las últimas horas, se confirmó otra salida de uno de los grandes jugadores de proyección para el futuro que acaba de rescindir su contrato y quedará libre a partir de este momento. Se trata de Neymar Sánchez.

LA RESCISIÓN DE CONTRATO DE NEYMAR SÁNCHEZ

De acuerdo con la información del periodista argentino de Win Sports, Mariano Olsen, el extremo que pasó por el Bogotá FC y por el Atlético Bucaramanga rescindió su contrato en Millonarios. El club albiazul trabajará bastante con las fuerzas básicas, pues es una de las prioridades de Ariel Michaloutsos, pero Sánchez, a sus 22 años no seguirá dentro de esa planificación.









Los juveniles le han dado mucha proyección y alegrías a Millonarios con ventas al exterior, pero no sucederá lo mismo con Neymar Sánchez que rescindió su contrato y que deberá buscar nuevos aires a partir del 2026.

Le puede interesar: Confirmado el Inter Miami vs Atlético Nacional: estadio, fecha, horario y boletería

Al ex Bucaramanga le quedaban dos años de contrato, pero el club le hizo saber que no iba a contar con él. Cortaron su respectivo vínculo y ahora tendrá que definir su futuro para seguir afianzándose como una de las grandes joyas del Fútbol Profesional Colombiano.

BUSCAN NUEVO EXTREMO EN MILLONARIOS

El mercado de fichajes de Millonarios no está ni cerca de terminar después de confirmar la llegada de Carlos Darwin Quintero y Mateo García. La idea es acudir a la ventana para traer a un lateral izquierdo, que suena bastante desde hace unas semanas Sebastián Valencia, uno de los goleadores de Fortaleza en este segundo semestre.

Lea también: [VIDEO] Richard Ríos apenas la tocó: golazo contra Napoli en Champions League

Además, en las últimas horas apareció el interés de Millonarios en asegurar a un extremo por derecha. De acuerdo con Julián Capera, el cuadro albiazul quiere a Emerson Batalla que jugó en América, Santa Fe y Alianza Valledupar. El jugador llegaría procedente de Juventude de Brasil que acaba de descender a la Serie B. En los últimos partidos, Batalla dejó de estar en la titularidad.