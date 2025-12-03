Millonarios se despide de uno de sus delanteros; confirmaron su salida

La pretemporada de Millonarios ya inició y el cuerpo técnico encabezado por el técnico Hernán Torres ya trabaja con su nómina de jugadores pensando en lo que será el 2026, donde la plantilla presentará varias modificaciones con respecto a lo que terminó siendo la presente campaña.

El equipo azul de la capital del país ha dado salida al brasileño Bruno Savio y reportes indican que Juan Pablo Vargas saldrá del club para jugar en el Puebla de México, unos cambios pensados para liberar cupos de extranjeros en la plantilla.

Confirman otra salida en Millonarios, un delantero no seguirá para el 2026

Siguiendo con la ‘depuración’ de la nómina, el equipo ‘embajador’ ha tomado la decisión de rescindir el contrato del delantero Ramiro Brochero, futbolista de 25 años que no seguirá en el conjunto ‘albiazul’ pese a surgir en las divisiones inferiores de la institución y tener vínculo vigente con la institución.

El atacante nacido en el departamento de Bolívar no entra en los planes de la actual dirección deportiva y tampoco en el cuerpo técnico de Millonarios, por eso, el jugador rescinde el contrato que tenía hasta junio de 2027 y ha quedado como agente libre para negociar su fichaje con cualquier otro club.

Otras salidas en Millonarios y otras que vendrán

Al caso de Néiser Villarreal(que hace poco fue presentado en Cruzeiro de Brasil) se le suma la salida del venezolano Delvin Alfonzo, quien estaba en préstamo en Águilas Doradas y también se llegó a un acuerdo para rescindir su contrato que vencía hasta diciembre del 2026.

Por otro lado, reportes indican que el lateral Nicolás Giraldo saldrá de la institución, al igual que el mediocampista Juan José Ramírez, con el atenuante de que el ’Chócolo' iría a otro club en condición de préstamo, donde Llaneros suena como su posible destino.