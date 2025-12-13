Millonarios sorprende y alista amistosos en el extranjero; revelan sedes y fechas

Millonarios es uno de los grandes equipos del fútbol colombiano que ha venido anunciando varios cambios en su plantilla de jugadores, el equipo dirigido por el técnico Hernán Torres sabe que quedó debiendo en la temporada 2025 y por eso quiere formar un proyecto sólido con refuerzos de categoría.

Pensando en ese objetivo, el conjunto ‘albiazul’ ha incorporado de momento a Carlos Darwin Quintero, Mateo García y se trabaja en la contratación del volante chileno Rodrigo Ureña, así como también el inminente arribo del extremo Julián Angulo, que llegaría en condición de préstamo y procedente del DIM.

Lea también: Millonarios le hizo una propuesta a un lateral: "El jugador no aceptó"

En otras noticias: habrá cambios en la Liga BetPlay 2026-I

Millonarios ya piensa en su pretemporada y alista amistosos

El equipo ‘embajador’, que anunció hace poco la llegada del argentino Ariel Michaloutsos a la dirección deportiva, va tomando decisiones para trabajar en su pretemporada, una de ellas será el de organizar partidos amistosos previos al inicio de la próxima Liga BetPlay, así lo confirmó el periodista Mariano Olsen de Win Sports.

La fuente señala que el conjunto azul de la capital del país trabaja podría disputar 1 o 2 partidos amistosos en el exterior a principios de enero, duelos que tendrían lugar en la Provincia de Córdoba en Argentina o en alguna ciudad de los Estados Unidos.

Millonarios quiere trabajar a toda máquina en el año de Mundial

Por orden de la FIFA, los torneos del fútbol entero deberán acabar con un tiempo prudente para que los futbolistas que vayan a participar en el Mundial del 2026 puedan llegar descansados tras finalizar la temporada con sus respectivos clubes.

Una decisión que adoptó la Dimayor en sus competencias del 2026, por eso, se prevé que la próxima Liga BetPlay de inicio a partir del viernes 16 de enero, una fecha anticipada que deja a los equipos con menos tiempos para trabajar en su pretemporada, sin embargo, Millonarios no le pone lío al calendario y de una vez va organizando partidos amistosos, lo que habla del compromiso de las directivas y el cuerpo técnico de trabajar con seriedad y disposición desde los primeros días del 2026.