"Esto no pasa en una liga seria" Carlos Antonio Vélez tras la final de ida

La contundente victoria 3-0 de Junior sobre Deportes Tolima en la final de ida de la Liga BetPlay no pasó desapercibida para Carlos Antonio Vélez, quien dejó fuertes reflexiones tanto sobre lo futbolístico como sobre lo extradeportivo ocurrido en el estadio Metropolitano.

El analista fue especialmente crítico con la organización del partido y con la manera en la que se manejaron las interrupciones, además de destacar la eficacia del conjunto barranquillero y cuestionar la lectura del juego por parte del cuerpo técnico del Tolima.

Críticas a la organización y al manejo del partido

Uno de los primeros apuntes de Vélez fue hacia lo ocurrido antes y durante el compromiso, especialmente por las demoras causadas por el humo en el estadio. Para el comentarista, lo sucedido no puede normalizarse en una final.

“Solo aquí se permite que dos equipos que juegan una final tengan que esperar 10 minutos en la cancha, parados, mientras se dispersa el humo y luego parar el partido, después de 7 minutos, por lo mismo. Perdón, pero eso no pasa en ninguna liga seria y menos a vista y paciencia de quienes no deben permitirlo”.

El periodista cuestionó que situaciones de este tipo se repitan en instancias definitivas sin una respuesta firme por parte de las autoridades, afectando el ritmo y la seriedad del espectáculo.

La diferencia estuvo en la eficacia y la lectura del juego

En el análisis futbolístico, Vélez fue claro, Junior fue letal. Destacó que el equipo de Alfredo Arias necesitó poco para marcar una gran diferencia en el marcador.

“Cinco ataques, tres goles… efectividad plena la de Junior. Contraataques letales de Enamorado y dos goles, el primero de gran factura”.

Para Vélez, el partido dejó en evidencia que la solidez defensiva que Tolima había mostrado en los cuadrangulares no apareció en Barranquilla, mientras que Junior castigó cada espacio concedido.

“La solidez defensiva de los cuadrangulares no llegó con el Tolima al Metropolitano. Falta un tiempo. La diferencia es la eficacia”.

También señaló que, aunque Junior mostró fragilidades defensivas, el equipo de Ibagué no supo aprovecharlas.





Inexperiencia y errores que se pagan en una final

Uno de los conceptos más duros del análisis fue el señalamiento a la inexperiencia del Tolima, tanto en cancha como desde el banquillo. Vélez consideró que el equipo no supo jugar una final de ida.

“Aparte de todo, la inexperiencia del Tolima, por no decir la de su DT, fue evidente. No salieron a jugar ‘el partido largo’”.

Según el comentarista, tras el 1-0 lo indicado era controlar el daño, sostener el resultado y administrar el partido, pero la ambición mal entendida terminó siendo castigada.

“Por hacer lo segundo obviaron lo primero y Junior en dos minutos le marcó dos goles jugando a la espalda y largo”.

En el segundo tiempo, Junior cedió la iniciativa, Tolima no tuvo profundidad y para colmo, cayó en la trampa de la experiencia.

“Cae en la trampa del ‘viejo zorro’ Guzmán y se quedan con diez. Hay que ser más vivo y más sagaz, aparte de jugar bien, para sacar ventaja en este tipo de juegos”.

Vélez cerró su análisis destacando las actuaciones individuales y anticipando el desenlace de la serie.

“Excelente Enamorado y sobresaliente Paiva. Nos vemos el martes”.