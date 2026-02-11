Millonarios vs Águilas Doradas EN VIVO HOY miércoles 11 de febrero - Liga BetPlay 2026-I

Millonarios vs Águilas Doradas se enfrentarán este miércoles 11 de febrero a las 6:30 p. m. en el estadio El Campín, en compromiso válido por la sexta fecha de la Liga BetPlay 2026-I. El equipo embajador regresa a su casa con la urgencia de sumar su primera victoria del semestre.

El conjunto albiazul apenas registra dos puntos en cinco fechas, un arranque que lo tiene en la parte baja de la tabla y que obliga a reaccionar cuanto antes.

Por su parte, Águilas Doradas llega con un presente más sólido. El equipo antioqueño es séptimo con ocho unidades y tiene la posibilidad de escalar incluso hasta la segunda posición si consigue un triunfo en Bogotá, lo que lo convierte en un rival directo en la pelea por los primeros lugares.

Así, el duelo en El Campín enfrenta a un Millonarios presionado por resultados frente a un Águilas que quiere consolidarse en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I.

Millonarios vs Águilas Doradas: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 11 de febrero

El partido Millonarios vs Águilas Doradas, por la sexta fecha de la Liga BetPlay 2026-I se disputará este miércoles 11 de febrero a partir de las 18:30 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win Sports + y Win Play, también transmitirá el canal de YouTube de Deportes RCN, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 18:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:30

España: 01:30

Bolivia y Venezuela: 19:30

Estados Unidos: 19:30 (D.C. y Florida) - 18:30 (Chicago) - 15:30 (Los Ángeles)

México: 17:30