Millonarios vs Llaneros EN VIVO HOY sábado 14 de febrero - Liga BetPlay 2026-I

Millonarios y Llaneros se miden este sábado 14 de febrero en el partido de arranque de la séptima fecha de la Liga BetPlay 2026-I. Una oportunidad para que los azules sumen de a tres y recuperen terreno.

El compromiso se disputará en el estadio El Campín, donde se espera una buena asistencia de público para acompañar al conjunto embajador, más teniendo en cuenta que el equipo viene de ganar ante Águilas Doradas.

Los azules llegan a este encuentro con cinco puntos en seis partidos, teniendo al día su calendario. Por ello, el cuadro de Fabián Bustos, requiere sumar victorias rápidamente para escalar posiciones en el FPC.

Por su parte, Llaneros acumula nueve puntos, aunque en seis presentaciones. El conjunto de la media Colombia necesita un triunfo que le permita ganar confianza y escalar posiciones, especialmente pensando en alejarse de la tabla del descenso.

El choque entre bogotanos y llaneros abre la posibilidad para una tarde de espectáculo en Bogotá. Con realidades similares en puntos pero distintas en rendimiento, el compromiso en el Campín puede marcar un momento clave en el semestre de ambos clubes.

Millonarios vs Llaneros : cómo VER EN VIVO HOY sábado 14 de febrero

El partido Millonarios vs Llaneros, por la séptima fecha de la Liga BetPlay 2026-I se disputará este sábado 14 de febrero a partir de las 16:30 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win Sports + y Win Play, también transmitirá el canal de YouTube de Deportes RCN, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 16:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:30

España: 22:30

Bolivia y Venezuela: 17:30

Estados Unidos: 16:30 (D.C. y Florida) - 15:30 (Chicago) - 13:30 (Los Ángeles)

México: 15:30