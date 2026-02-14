Falcao no fue el único perjudicado: Dimayor sancionó otros 4 jugadores de Millonarios

Millonarios sigue dando de qué hablar en el Fútbol Profesional Colombiano tras haber cambiado de director técnico y sumar su primera victoria en la competencia contra Águilas Doradas de la mano de Radamel Falcao, autor del único tanto.

Bustos debutó de buena manera frente a la hinchada de Millonarios, los jugadores hicieron una destacada actuación en El Campín y sumaron los primeros tres puntos. Sin embargo, el partido contra la escuadra antioqueña trajo consigo varias consecuencias en cuanto a sanciones de Dimayor, ya que varios jugadores del cuadro 'embajador' fueron amonestados y tendrán que pagar sus respectivas sanciones.

Dimayor confirmó sanciones a Falcao y 4 jugadores más

Millonarios venció 1-0 a Águilas Doradas el miércoles 11 de febrero en El Campín, por la sexta fecha de la Liga BetPlay 2026-I, en una noche que terminó siendo de desahogo para el cuadro bogotano para Radamel Falcao, pero también una jornada llena de amonestaciones para los jugadores del equipo de Fabián Bustos.

El 'tigre' fue justamente uno de los protagonistas de la "luvia de amarillas" que se vivió en el 'coloso de la 57. El juez central del compromiso le mostró la tarjeta amarilla a Falcao sobre el minuto 89 del compromiso, lo que traería como consecuencia que Dimayor tome medidas y lo sancione con una multa de $350.181.

Lea también Mala noticia para Bucaramanga: Dimayor sancionó a una de sus figuras

Sin embargo, el goleador histórico de la Selección Colombia no fue el único, ya que Ureña, Valencia, Angulo y Banguero también son los otros compañeros que deberán pagar la sanción de $ 350.181.

Además, como está estipulado en el reglamento, el club también deberá pagar una millonaria multa por haber tenido cinco amonestados a lo largo del compromiso, por lo que fue sancionado con $ 1.750.905 correspondiente a la conducta incorrecta de los clubes.

En otras noticias: Falcao llegó a los 40: ¿el mejor de la historia?

¿Cuándo será el próximo partido de Falcao con Millonarios?

Tras sumar un nuevo tanto en el Fútbol Profesional Colombiano, el siguiente reto de Radamel Falcao será en el marco de la fecha 7 de la Liga BetPlay cuando vuelva a jugar frente a toda su hinchada, en el Estadio Nemesio Camacho, contra Llaneros. Dicho compromiso se llevará a cabo el sábado 14 de febrero sobre las 16:30 hora local.