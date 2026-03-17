Millonarios vs. Nacional EN VIVO: Liga BetPlay HOY martes 17 de marzo

Millonarios, que pasa apuros por su mal inicio de temporada en la liga colombiana, recibirá este martes a un renovado Atlético Nacional, que lidera el campeonato y buscará revancha ante el rival que lo sacó de la Copa Sudamericana en la primera ronda de clasificación a principios de este mes.

Al partido de la duodécima jornada, los capitalinos llegan en el undécimo lugar con 14 puntos, mientras que sus rivales son primeros con 24 unidades y están cada vez más cerca de conseguir, anticipadamente, la clasificación a los cuartos de final.

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Así llega Millonarios y Nacional al duelo por Liga BetPlay

Para este partido el entrenador de Millonarios, el argentino Fabián Bustos, tendrá que lidiar con las bajas de su capitán, el veterano centrocampista David Macalister Silva, quien fue expulsado en el juego que el equipo perdió por 2-1 con el Boyacá Chicó, y de Radamel Falcao García, ausente por lesión.

Por su parte, Atlético Nacional viene motivado porque después de perder por 1-3 con Millonarios en la Copa Sudamericana ganó los tres partidos que disputó (1-2 al Águilas Doradas, 0-4 al Junior y 2-0 al Llaneros).

El equipo de Medellín, dirigido por Diego Arias, sólo tiene como baja al lesionado atacante Cristian Arango y por eso el técnico cuenta con el resto de su nómina, que incluye a los extremos Nicolás Rodríguez y Marlos Moreno; los centrocampistas Jorman Campuzano y Matheus Uribe, y el goleador Alfredo Morelos.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Millonarios vs. Nacional

El partido correspondiente a la fecha 12 en la presente edición de la Liga BetPlay se llevará a cabo este martes 17 de marzo a partir de las 8:30 p.m. en Colombia, duelo que se podrá ver en este país por Win + Fútbol y por la plataforma digital de Win Play.

Millonarios vs. Atlético Nacional EN VIVO:

De manera internacional se podrá ver el partido por Fanatiz, señal que junto con fuboTV y fubo Latino 2 también transmitirán el partido para los Estados Unidos. De igual manera, se podrá seguir las acciones más importantes del compromiso por las redes sociales de los equipos, especialmente por sus cuentas de X.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 20:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 21:30 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 22:30 horas

ET Estados Unidos: 20:30 horas

PT Estados Unidos: 17:30 horas.