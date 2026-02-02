Millonarios y Medellín siguen sin ganar: pálido empate en la fecha 4 de la Liga BetPlay

Millonarios y Medellín no levantan cabeza y siguen sin ganar en la Liga BetPlay al empatar con marcador de 0-0 en partido de la fecha 4.

Con este marcador, el conjunto 'embajador' sumó su primer punto, mientras que el antioqueño llegó a dos unidades.

En el primer tiempo, el control del balón se lo dividieron Millonarios y Medellín, que trataron de generar juego ofensivo a ras de piso, a pesar del mal estado del gramado del estadio El Campín.

Los 'embajadores' se aproximaron con Leonardo Castro, Julián Angulo y Rodrigo Contreras, pero sus intentos no tuvieron éxito en el área rival.

Rodrigo Contreras tuvo la más clara del primer tiempo, después de que se lanzara un centro a ras de piso desde el costado oriental.

Contreras se desmarcó de la defensa de Medellín y se lanzó en plancha para impactar el esférico, pero esté terminó dejando el terreno de juego por encima del pórtico de Medellín.

Suspensión del partido

En los primeros minutos del segundo tiempo, el árbitro central Carlos Andrés Márquez Ortega tomó la decisión de suspender el compromiso, teniendo en cuenta la fuerte lluvia que cayó sobre el estadio El Campín, que afectó considerablemente el estadio del gramado.

El duelo se detuvo a falta de 35 minutos para el final y con el marcador 0-0.

Reanudación y resultado final

Este lunes 2 de febrero se reanudó el partido en el estadio El Campín. Millonarios contó desde el arranque con Falcao García y Sergio Mosquera, que sustituyeron a Leonardo Castro y Andrés Llinás, respectivamente.

En los 35 minutos que se jugaron, el encuentro tuvo muy pocas emociones, más que algunas escaramuzas con balones de costado que los delanteros no pudieron definir.

Al final, Millonarios y Medellín empataron 0-0 en la fecha 4 de la Liga BetPlay.

Tras el encuentro, el conjunto 'embajador' enfrentará este jueves 5 de febrero a Deportivo Pereira en el estadio El Campín en partido adelantado de la novena jornada.

Por parte de Medellín, el cuadro antioqueño volverá a la acción el viernes 6 de febrero recibiendo a Internacional de Bogotá.