Sencia hizo anuncio a horas del partido entre Millonarios y Medellín: ¿se juega?

Tras la suspensión del partido entre Millonarios e Independiente Medellín este domingo, Sencia, operador del Estadio Nemesio Camacho, difundió un comunicado sobre la situación del campo y las medidas adoptadas para permitir la reanudación del encuentro, prevista para hoy lunes a las 3:00 p. m., sujeta a la evolución del terreno y a la revisión técnica durante la jornada.

Según la información entregada por la empresa, la interrupción del juego se dio en un contexto marcado por lluvias registradas en Bogotá durante enero de 2026. Datos del IDEAM indican que, en pocas horas, la precipitación alcanzó un volumen equivalente a una parte significativa del promedio mensual para la ciudad, lo que incidió en la operación del estadio y en el comportamiento de la superficie de juego.

Sencia explicó que el sistema de drenaje funcionó de manera continua durante el evento, permitiendo la evacuación del agua acumulada. No obstante, la intensidad de la lluvia provocó un nivel de saturación en el césped que llevó a la aplicación de los protocolos previstos para estos casos, lo que incluyó la evaluación del estado del campo y la suspensión del compromiso deportivo.

En el comunicado, la compañía señaló que mantiene desplegado a su personal técnico y operativo, con recursos destinados al mantenimiento del estadio, con el fin de garantizar las condiciones necesarias para la continuidad del partido. Desde la administración del escenario se informó que las labores se desarrollan sin interrupción y con seguimiento permanente al comportamiento del terreno.

Juan Carlos Salamanca, gerente de Equiver, empresa encargada del mantenimiento del césped del estadio, explicó que tras la evacuación del agua se activaron procedimientos que incluyen reparación de zonas afectadas, nivelación del terreno y procesos de aireación del suelo. Estas acciones buscan habilitar el campo para el reinicio del partido programado entre Millonarios y Medellín.

El equipo de mantenimiento continúa con labores de oxigenación y refuerzo de la cobertura vegetal, mientras se mantiene la observación del clima. Sencia indicó que, aunque el campo se encuentra habilitado, el monitoreo sigue activo ante la posibilidad de nuevas lluvias.

El comunicado se emite en medio de una polémica relacionada con el estado de la cancha de El Campín, tema que ha generado cuestionamientos sobre la gestión del escenario y la capacidad de respuesta ante condiciones climáticas que han afectado el desarrollo de partidos recientes.

