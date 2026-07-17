Millonarios y Nacional esperaban su respuesta: ya se conoció la decisión de Jesús Rivas

La temporada de fichajes está más caliente que nunca, dos grandes del FPC se disputan el nombre de Jesús David Rivas, quien se ha convertido en uno de los más apetecidos del mercado en el rentado nacional.

Tras ser una de las piezas importantes en el bicampeonato de Junior de Barranquilla, el mediocampista despertó el interés de Atlético Nacional y Millonarios, dos clubes que buscan reforzar su zona medular para el segundo semestre de la temporada.

En medio de la disputa por el volante, todo indica que el futbolista ya tendría una preferencia sobre cuál sería su próximo destino, aunque las negociaciones aún están lejos de concretarse.

Por ahora, el futuro de Jesús David Rivas sigue dependiendo de las negociaciones entre clubes. Sin embargo, si las versiones más recientes se confirman, el mediocampista ya habría tomado partido en la disputa entre dos de los equipos más grandes del país, inclinando la balanza hacia Atlético Nacional.

Jesús David Rivas habría tomó una decisión entre Atlético Nacional y Millonarios

Desde Barranquilla han sido claros con respecto al futuro del mediocampista. El club no contempla un préstamo y únicamente aceptará negociar una venta definitiva. Además, el jugador tiene contrato vigente hasta junio de 2028, por lo que la institución no tiene necesidad de desprenderse de una de las figuras del equipo dirigido por Alfredo Arias.

En las últimas semanas trascendió que Nacional presentó una primera propuesta c la cual fue rechazada de inmediato por la dirigencia rojiblanca.

Posteriormente, diferentes reportes indicaron que Junior tasó al volante entre 1,5 y 2 millones de dólares, cifra que representa el principal obstáculo para cualquier negociación.

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Incluso, versiones cercanas al mercado aseguran que Nacional continúa siendo el club con mayores opciones de quedarse con el jugador, favorecido también por el proyecto deportivo encabezado por Lucas González, aunque todavía resta que llegue una oferta formal que se acerque a las exigencias económicas del conjunto barranquillero.

Según reveló el periodista Carlos Cañas en el programa Clásico Paisa, Rivas se habría inclinado por la propuesta de Atlético Nacional, equipo que mantiene conversaciones para intentar cerrar su incorporación.

La información coincide con la versión de Alexis Rodríguez, periodista de Win Sports, que señalan que el conjunto verdolaga lleva ventaja sobre Millonarios en la carrera por el jugador, aunque todavía no existe una oferta definitiva que satisfaga las pretensiones de Junior.