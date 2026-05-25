¿Muriel se pierde por sanción la final contra Nacional?

La Liga Betplay 2026 de apertura ya tiene a sus dos finalistas, Atlético Nacional, el cual clasificó de manera tranquila con un marcador global de 3-1 frente a Tolima, y Junior de Barranquilla que consiguió su cupo a la gran final tras vencer desde el punto penal a Independiente Santa Fe.

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La escuadra barranquillera, aunque sufrió durante los 90 minutos y la definición desde el punto blanco, hizo respetar su casa y se instauró en una nueva final de la liga local, en la cual se pensó que no estaría Luis Fernando Muriel al haber recibido su quinta amonestación, pero el reglamento lo beneficia para esta instancia definitiva.

Muriel podrá jugar la final de ida contra Nacional

El equipo de Alfredo Arias, contra todo pronóstico que hubo a lo largo del semestre de apertura, se convirtió en uno de los finalistas a pesar de los malos resultados que tuvo a nivel local.

Fue el duelo contra el cuadro 'cardenal' el definitivo que dio su paso nuevamente a la lucha de otro trofeo para las vitrinas del club y estrella en el escudo de Junior.

El Estadio Romelio Martínez fue testigo de 90 minutos intensos dentro del terreno de juego, de como Hugo Rodallega botaba uno de los penales más importantes de su carrera y también de la quinta tarjeta amarilla que recibió Luis Fernando Muriel.

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Según el reglamento oficial del FPC, los jugadores con cinco amonestaciones a lo largo de la competencia tendrían que cumplir con una jornada de sanción, por lo que se pensaba que Muriel no llegaría a estar en el encuentro de ida contra Nacional.

Sin embargo, este mismo reglamento beneficia al goleador, ya que para estas instancias hay una cláusula especial el inciso 3 del Artículo 58 que dice: "No se cumplirá cuando coincida con partidos correspondientes a la fecha o fechas de la final de la respectiva competición".

¿Cuándo se jugará la final de la Liga BetPlay?

La gran final de la Liga BetPlay entre Atlético Nacional y Junior comenzará en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla posiblemente el martes 2 de junio.

El compromiso de vuelta se jugará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín el domingo 8 de junio.

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Esto dijo Alfredo Arias sobre la final contra Nacional

El estratega uruguayo que comanda al cuadro 'tiburón' sigue dando de qué hablar, ya que se mostró bastante seguro de su clasificación a la final y del rival que tiene al frente, pero al cual tiene certeza de que le podrá jugar de igual a igual.

“Esta serie termina en penales, pero sin ninguna duda si había un ganador, esto se lo merecían los jugadores nuestros, que buscaron todo el partido, los dos partidos buscamos el triunfo y lo tuvimos ahí cerca siempre. Atlético Nacional es un gran rival. Ha estado todo el campeonato arriba nuestro. En los dos semestres somos los dos equipos seguramente que hemos conseguido más puntos y más victorias. Se está dando un merecimiento y una justicia en lo que pasa”.