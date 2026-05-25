Millonarios confirma la primera salida de un arquero para el 2026-II: ya tendría equipo en el FPC

Millonarios no pudo llegar a las fases finales de la Liga BetPlay 2026-I y ahora tendrá que dejar atrás el mal papel en el rentado local en este primer semestre y dar de qué hablar en el segundo torneo del año.

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Bajo ese panorama, el club tendrá que empezar a mover sus fichas pensando en el semestre que viene con la dirección técnica de Fabián Bustos que hará pretemporada y elegirá a los fichajes ideales para afrontar este reto para devolver la confianza al grupo y a la afición que pide reacción y títulos.

Mucho se ha hablado de los fichajes y de las bajas que tendrán para el segundo semestre y ya empiezan a sonar varios nombres de futbolistas que no seguirán. Entre ellos están Beckham David Castro que ya firmó contrato con el Lugano de Suiza, los arqueros Diego Novoa y Guillermo De Amores y Radamel Falcao García que podría retirarse.

En ese sentido, además de la baja de Beckham David Castro, Millonarios ya eligió al arquero que no seguirá dentro de la institución y que acaba de desvincularse del club. Ya entrena con otro equipo de Colombia a la espera de una oportunidad.

CRISTIAN QUIÑONES SE DESVINCULÓ DE MILLONARIOS

Todavía no hay mayores novedades con el futuro de Diego Novoa y de Guillermo De Amores con la posibilidad de firmar contrato con otro club de la Liga BetPlay o del exterior. Millonarios estaría buscando arquero y ya hay un guardameta que se desvinculó.

Se trata nada más ni nada menos del joven Cristian Quiñones, arquero nacido en Barbacoas, Nariño y que fungía como uno de los guardametas detrás de Diego y Guillermo a la espera de alguna oportunidad dentro de la institución.

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De acuerdo con información de Mariano Olsen, el guardameta de 21 años se desvinculó del cuadro 'Embajador' y ya estaría buscando nuevos aires para seguir su futuro. De hecho, Cristian Quiñones ya está entrenando con el Deportivo Pereira en busca de ganarse la confianza del cuerpo técnico pereirano para poder firmar su contrato.

Por ahora, Cristian Quiñones, que entrena con el Pereira no tiene todavía un contrato profesional con el elenco risaraldense o con otro equipo para disputar la Liga BetPlay 2026-II. En próximos días, seguramente se conocerá su futuro.

EL ARQUERO QUE BUSCA MILLONARIOS

Con las posibles salidas de Diego Novoa y de Guillermo De Amores, se habla del interés de Millonarios en contratar a dos arqueros. Se habló de Franco Armani, que finalmente no llegaría a la institución procedente de River Plate. Además, sonaron dos arqueros internacionales como lo son Tomás Marchiori y Santiago Mele, este último que ya sabe lo que es jugar en la Liga BetPlay.

Sin embargo, Guillermo Arango afirmó que Santiago Mele es el que más gusta, pero que, "obviamente, tienen que desvincular a Guillermo De Amores y otro nombre que gusta, pero que es difícil debido a sus valores, pero yo dejo acá el nombre, es Marchiori de Vélez (…) Es un nombre que gusta, simplemente lo dejo ahí. No es que lo hayan llamado, lo hayan buscado, no. Es un nombre que gusta. Simplemente ahí lo dejo para que sepan más o menos el perfil”.

Habrá que esperar las decisiones que tomarán los directivos de Millonarios, junto con el director deportivo Ariel Michaloutsos que tendrá que definir los arqueros de la institución para el segundo semestre de la Liga BetPlay 2026.