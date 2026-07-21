Nacional, América, Junior y más: así es la agenda de la Copa BetPlay esta semana

La Copa BetPlay Dimayor 2026 comienza a tomar temperatura con el inicio de la Fase 1B, instancia en la que varios equipos del fútbol profesional colombiano buscarán dar el primer paso hacia la siguiente ronda del certamen.

Entre el martes 21 y el miércoles 22 de julio se disputarán los compromisos de ida, con clubes históricos y otros que quieren dar la sorpresa en el torneo que entrega un cupo a competencia internacional.

Con estos encuentros comenzará una nueva edición de la Copa BetPlay, un torneo que históricamente ha servido como escenario para grandes sorpresas y que representa una oportunidad para que varios equipos mantengan vivo el sueño de conquistar un título y asegurar un cupo en competencias internacionales.

Prográmese: estos son los partidos de la Copa BetPlay

La jornada arrancará el martes 21 de julio con cuatro encuentros distribuidos a lo largo de la tarde y la noche. El primer compromiso será a las 4:00 p. m., cuando Atlético Nacional visite a Tigres en el estadio Cincuentenario, en uno de los cruces más atractivos de esta fase y que podrá verse por la señal de Win+ Fútbol.

Una hora más tarde, a las 5:00 p. m., Internacional de Bogotá recibirá a Internacional de Palmira en el estadio Olaya Herrera, mientras que a las 6:00 p. m. será el turno para el duelo entre Deportes Tolima** y Deportes Quindío, programado en el estadio Manuel Murillo Toro.

La actividad continuará a las 7:00 p. m. con dos compromisos simultáneos. Deportivo Pasto enfrentará a Bogotá FC en el estadio Departamental Libertad, mientras que Once Caldas será local frente a Envigado en el estadio Palogrande.

La Copa BetPlay 2026 entra en acción: así se jugarán los partidos de esta semana

La jornada del martes se cerrará con uno de los partidos de mayor expectativa. Desde las 7:30 p. m., América de Cali recibirá a Real Cartagena en el estadio Pascual Guerrero, un enfrentamiento que promete un gran ambiente con la presencia de uno de los equipos más populares del país.

La programación continuará el miércoles 22 de julio con otro duelo de peso. Junior de Barranquilla abrirá su participación en la Copa BetPlay frente a Bogotá FC, en un encuentro previsto para las 7:30 p. m. en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez y que será transmitido por Win+ Fútbol.

Por su parte, el compromiso entre Independiente Santa Fe y Unión Magdalena aún no tiene horario ni fecha confirmados por la Dimayor, por lo que se espera un anuncio oficial en las próximas horas.

FASE 1B - IDA

Copa BetPlay DIMAYOR 2026

Martes 21 de julio

Atlético Nacional vs Tigres F.C.

4:00 p. m.

Estadio Cincuentenario

Win+ Fútbol

Internacional de Bogotá vs Internacional de Palmira

5:00 p. m.

Estadio Olaya Herrera

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Tolima vs Deportes Quindío

6:00 p. m.

Estadio Manuel Murillo Toro

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Once Caldas vs Envigado F

7:00 p. m.

Estadio Palogrande

YouTube

Deportivo Pasto vs Bogotá FC

7:00 p. m.

Estadio Departamental Libertad

YouTube

América de Cali vs Real Cartagena

7:30 p. m.

Estadio Pascual Guerrero

Win+ Fútbol / Win Sports

Miércoles 22 de julio

Junior de Barranquilla vs BFC

7:30 p. m.

Estadio Romelio Martínez

Win+ Fútbol

Independiente Santa Fe vs Unión Magdalena

Estadio El Campín

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