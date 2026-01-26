Logo Deportes RCN Vertical
Atlético Nacional

Nacional confirmó nueva salida para la temporada 2026

Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, dio novedades de la nómina que tendrá el conjunto 'verdolaga' en 2026.
Daniel Zabala
Atlético Nacional anunció salida para 2026
Atlético Nacional anunció salida para 2026 // Colprensa

Atlético Nacional tuvo un brillante debut en la Liga BetPlay-I de 2026 al golear en condición de local 4-0 a Boyacá Chicó. Con el campeonato en desarrollo, el conjunto 'verdolaga' se sigue moviendo en el mercado de fichajes.

Después de anunciar la contratación de Alfredo Morelos, quien permanecerá en el cuadro antioqueño, luego de desvincularse de Santos de Brasil y firmar contrato por tres años, el equipo dirigido por Diego Arias confirmó una nueva salida.

Nueva salida en Atlético Nacional

Este lunes 26 de enero, Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, anunció en diálogo con Win Sports que una de las joyas del plantel saldrá en la temporada 2026.

Se trata de Andy Duván Batioja, delantero y extremo de 19 años que jugará en condición de préstamo fon Fortaleza.

De esta manera, el equipo 'verdolaga' intentará que Batioja sume minutos a nivel profesional al no tener lugar en Atlético Nacional.

Nuevo préstamo de Andy Batioja

Andy Batioja volverá a jugar en condición de préstamo, teniendo en cuenta que en el primer semestre de 2025 jugó en el Houston Dynamo de la MLS, que lo ubicó en su equipo alterno.

