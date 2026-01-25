Entre todas las novelas que ha habido en el Fútbol Profesional Colombiano durante las últimas semanas, la de Alfredo Morelos y Atlético Nacional también ha dado de qué hablar. Sin duda alguna, tanto el jugador como el equipo querían negociar por su continuidad, pero no era una operación sencilla.

Los derechos deportivos de Alfredo Morelos los tenía el Santos de Brasil y el club tenía que entrar a negociar con el ‘Peixe’ por los servicios del ‘Búfalo’. De hecho, el equipo brasileño estaba dispuesto en darles al delantero colombiano si había un cambio de dinero y Marino Hinestroza, pero Marino tomó otro destino.

Pues bien, después de semanas de negociaciones entre Atlético Nacional, Alfredo Morelos y el Santos, el club antioqueño confirmó la gran noticia para la hinchada. El atacante jugará por los próximos tres años en el cuadro verdolaga. Adelante tendrá la Copa Sudamericana como el reto internacional.

ALFREDO MORELOS SEGUIRÁ EN ATLÉTICO NACIONAL

Esas conversaciones entre los tres terminaron por confirmar que el atacante cordobés salía de Brasil en condición de libertad y podía tomar el camino de Atlético Nacional como quería cuando quedó campeón de la Copa BetPlay. La duración de tres años fue del gusto de Alfredo Morelos y se confirmó lo que esperaban los hinchas.

Santos no tenía en los planes a Alfredo Morelos y lejos de querer su regreso, trajeron a Gabriel Barbosa como refuerzo en la delantera. Esto fue determinante para que Atlético Nacional sellara el contrato y la confirmación de Morelos y su continuidad. Además, por incumplimiento de algunas condiciones, el ariete quedó libre.

En las redes sociales, este sábado 24 de enero todo fue una incertidumbre, pues, desde tempranas horas el club había publicado mensajes de incógnita y todo era por esta oficialización. De hecho, publicaron en X, “¡MORELOS ES VERDOLAGA! Firma por tres años, de esta forma, mantenemos nuestra base para seguir siendo competitivos”.

Como un refuerzo más presentaron al ‘Búfalo’ en las redes sociales. “No es normal nacer con un sueño. No es normal llenar cada estadio. No es normal llenar vitrinas. No es normal llenar corazones. No es normal que un equipo colombiano sea reconocido por su identidad, por su historia, por sus jugadores. No es normal que los jugadores escojan la gloria. No es normal que los jugadores escojan el escudo. No es normal que los jugadores escojan quedarse. Bienvenido, Alfredo”.

Con ese video, el club dio por terminadas las negociaciones con el Santos y con Alfredo Morelos. Tras no estar en la primera jornada ante Boyacá Chicó, su debut en este 2026 podría ser en la tercera fecha contra Junior, dado que aplazaron la segunda jornada ante Jaguares.