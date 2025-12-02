Nacional envió importante solicitud a Dimayor previo al duelo ante Medellín

Pese a la dolorosa derrota 2-1 ante Junior de Barranquilla, el conjunto de Atlético Nacionalsigue vivo y con chances matemáticas de avanzar a la final de la Liga BetPlay 2025-II, sin embargo, ya no depende de sí mismo y debe esperar un tropiezo del cuadro ‘tiburón’ en las dos fechas restantes.

El equipo verde de Antioquia sabe que todavía tiene posibilidades de alcanzar la final del torneo, por eso, el duelo ante el Deportivo Independiente Medellín resulta clave en sus aspiraciones por pelear el liderato del grupo.

Nacional hizo importante solicitud a la Dimayor

Para el clásico paisa de la fecha 5 de los cuadrangulares, que se llevará a cabo el próximo jueves 4 de diciembre en elEstadio Atanasio Girardota partir de las 6:30 de la tarde, el equipo ‘verdolaga’ ha solicitado a la Dimayor que el compromiso se dispute a la misma hora que el duelo entre Junior y América de Cali, pues no considera prudente que sus rivales estén enterados del resultado del derbi antioqueño antes de empezar su partido.

Así lo confirmó el narrador de fútbol Eduardo Luis López en el programa de ‘La FM Más Fútbol’, asegurando que esta decisión no es extraña y que por lo general se realizan estas solicitudes cuando se va llegando a las instancias finales del campeonato.

Lor argumentos de la Dimayor para poner los partidos en horarios distintos

El organismo que regula el fútbol colombiano deberá tomar una decisión acerca de esta solicitud de Atlético Nacional, teniendo en cuenta que las ganancias económicas en las transmisiones de los partidos se verían afectadas con el desarrollo simultáneo de esos compromisos.

Además, un argumento de la Dimayor para tener los partidos en distinto horario sería porque Nacional puede seguir con vida en los cuadrangulares siempre y cuando logre un triunfo independientemente de lo que suceda en el duelo entre Junior y América, así que depende de sí mismo para llegar con chances de alcanzar a la final en la última fecha.