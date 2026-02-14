Nacional ilusiona a sus hinchas: novedades para visitar a Cali en la Liga BetPlay

Atlético Nacional quiere seguir con puntaje perfecto en la Liga BetPlay y está listo para visitar este domingo 15 de febrero a Deportivo Cali en partido válido por la fecha 7.

El equipo 'verdolaga' registra nueve puntos, después de haber jugado solo tres partidos y tener otros tres aplazados.

Gracias a las fuerte nómina, con la que el director técnico Diego Arias ha encontrado importantes variantes, el conjunto antioqueño ha demostrado un altísimo nivel al mezclar contundencia en el ataque y seguridad en defensa.

Novedades en Nacional para visitar a Deportivo Cali

Para el compromiso contra Deportivo Cali, Atlético Nacional confirmó algunas novedades en la lista de jugadores convocados.

Inicialmente, el equipo 'verdolaga' no tendrá disponible por tercer partido consecutivo al guardameta David Ospina, quien se está recuperando de una lesión.

Por otro lado, Nacional volverá a contar con Jorman Campuzano, el mediocampista volvió a las canchas en la victoria sobre Fortaleza, luego de un problema muscular.

Finalmente, la principal novedad en Atlético Nacional está en la primera convocatoria del delantero Cristian 'chicho' Arango, quien podría debutar este domingo con el equipo antioqueño.

¿Nacional pone en riesgo a Alberto Gamero?

El partido entre Deportivo Cali y Atlético Nacional podría definir el futuro de Alberto Gamero como director técnico del conjunto vallecaucano.

Los 'azucareros' registran siete puntos, luego de dos victorias, un empate y tres derrotas, por lo que el entrenador samario estaría en la cuerda floja.