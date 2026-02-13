El delantero argentino que se pelearían América y Nacional

América de Cali y Atlético Nacional protagonizan una nueva disputa en el mercado de fichajes, esta vez por un delantero extranjero que podría convertirse en incorporación de última hora para la temporada 2026.

Inicialmente, todo apuntaba a que el América era el club interesado en cerrar el fichaje para potenciar su frente de ataque. Sin embargo, en el camino apareció Atlético Nacional, que se habría metido en la puja y estaría dispuesto a competir por el jugador.

El delantero que pretende América de Cali

El futbolista en cuestión es el argentino Gustavo del Prete, delantero de 29 años que actualmente milita en Atlas de Guadalajara en la Liga MX. Su nombre comenzó a sonar con fuerza tras conocerse el interés de ambos clubes del fútbol colombiano.

Del Prete acumula tres años y medio de experiencia en el fútbol mexicano, luego de haber pasado por Pumas de la UNAM, Mazatlán y el propio Atlas. Antes de su etapa en México, el atacante defendió los colores de Cipolletti en Argentina, Torque en Uruguay y Estudiantes de La Plata, consolidando un recorrido internacional interesante.

Estadísticas de Gustavo del Prete

Según cifras de Transfermarkt, a lo largo de su carrera profesional suma 227 partidos, con 60 goles, 23 asistencias, además de 34 tarjetas amarillas y una tarjeta roja, números que reflejan regularidad y aporte ofensivo.

Extranjeros de América y Nacional

En cuanto a cupos de extranjeros, el panorama favorece al conjunto escarlata. Actualmente, América cuenta con tres foráneos en plantilla: Jean Fernandes, Darwín Machís y Daniel Valencia, por lo que tendría un cupo disponible para Del Prete. Además, el venezolano Jhon Murillo posee nacionalidad colombiana, lo que facilita la inscripción de otro extranjero.

Por su parte, Atlético Nacional tiene registrados como extranjeros a Milton Casco, Juan Bauzá y Eduard Bello, por lo que también estaría en condiciones de incorporar al atacante argentino sin inconvenientes reglamentarios.

La información fue revelada por la periodista Nany Flórez, quien aseguró que ambos clubes analizan la viabilidad de la operación, que el interés es real, y que las negociaciones están avanzadas con América.

Así, Gustavo del Prete se convierte en el centro de una pulseada que debe definirse pronto y que marcaría un movimiento llamativo en este inicio de 2026.