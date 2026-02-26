Nacional le remontó a Santa Fe en un partido marcado por polémicas

Independiente Santa Fe finalmente pudo disputar la fecha 5 de la Liga BetPlay que se había tenido que aplazar por complicaciones con el terreno de juego del Estadio El Campín. Dimayor hizo oficial la nueva fecha y fue el miércoles 25 de febrero cuando el 'coloso de la 57' le abrió las puertas al duelo contra Atlético Nacional.

El 'verde paisa', al mando de Diego Arias, no venía con un buen historial en su condición de visitante en la liga local, pero logró romper esta mala racha en la capital del país al remontarle el marcador a Santa Fe con anotaciones de Alfredo Morelos.

Santa Fe no hizo respetar su casa y cayó ante Nacional

El equipo comandado por Pablo Repetto sigue sin encontrar el camino de la victoria en la Liga Betplay y, aunque ganó la Superliga a inicio del presente año, su participación en la siguiente fase de la competencia empieza a preocupar, al igual que en la Copa Libertadores.

La escuadra 'santafereña' comenzó ganando el compromiso de manera muy tempranera gracias a una recuperación de la pelota por parte de 'Shirra' Mosquera en el área de Nacional y un pase filtrado para que Omar Fernández Frasica pudiera vencer al guardameta, David Ospina, con una sobresaliente definición de pierna derecha.

Santa Fe se fue a los camerinos con la ventaja en el marcador, pero sobre el minuto 60 Daniel Torres provocó una falta dentro del área de Mosquera Marmolejo y un posterior gol de Alfredo Morelos desde el punto penal para empatar el compromiso.

Finalmente fue el propio 'búfalo' Morelos quien selló la victoria para el cuadro 'verdolaga' sobre el minuto 69 tras un pase al vacío de Andrés Felipe Román, lo que lo dejó solo frente al arquero de Santa Fe y con el segundo tanto en su cuenta tras una acertada definición de pierna derecha.

Disputa entre los propios hinchas de Nacional en El Campín

Drante el entretiempo, nuevamente fueron los seguidores de Atlético Nacional los que se robaron el protagonismo con actos de violencia entre ellos mismos en la tribuna norte del estadio de Bogotá.

Frente a esta situación tuvo que intervenir la policía que se encontraba dentro del escenario deportivo para mantener el orden de las tribunas y evitar desmanes.