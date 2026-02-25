Hinchas de Nacional se tomaron las tribunas de El Campín a la fuerza

Independiente Santa Fe y Atlético Nacional aterrizan en el Estadio El Campín y se empiezan a poner al día en el calendario de la Liga Betplay tras una serie de inconvenientes que se vieron en el desarrollo de la competencia que obligaron al aplazamiento de varios partidos.

Vuelve uno de los duelos más esperados de la Liga Betplay y el cual será acogido en la ciudad de Bogotá, en el Estadio El Campín, escenario deportivo que le abrirá las puertas a dos de los equipos que cuentan con mejor presente deportivo, pero también el que fue testigo de un controversial hecho protagonizado por los fanáticos del cuadro 'verdolaga' en las tribunas.

Hinchas de Nacional alteran el orden en El Campín antes del duelo ante Santa Fe

La fecha 5 de la Liga Betplay por fin se podría completar con el compromiso entre Atlético Nacional vs Santa Fe, un picante duelo tomando en cuenta el historial entre ambas escuadras y la necesidad de sumar de a tres unidades con la que llegan a este enfrentamiento.

Sin embargo el partido se calentó antes de lo esperado, no solo con unas contundentes declaraciones de Andrés Felipe Román antes del encuentro, sino por una polémica situación que protagonizaron los hinchas del cuadro 'verdolaga' en las gradas del 'Coloso de la 57'.

Según se dio a conocer, minutos antes de que iniciara el compromiso, algunos de los fanáticos de Nacional habían ingresado desde la tribuna de oriental, pero decidieron tomarse la tribuna de norte para juntarse con el resto de los hinchas que ya se encontraban ahí.

Frente a esta situación tuvo que intervenir la policía que se encontraba dentro del escenario deportivo para mantener el orden de las tribunas y evitar desmanes.

¿Cómo llegan Santa Fe y Nacional en la tabla de posiciones de la Liga Betplay?

El mejor posicionado en este encuentro es el 'verde paisa', el cual se encuentra ubicado en la quinta casilla, habiendo disputado cinco partidos, cuatro victorias y una derrota, que lo dejan con 12 puntos.

Mientras que el cuadro 'cardenal' lleva ocho partidos jugados, dos triunfos, cuatro empates y dos derrotas, lo que le permite sumar 10 puntos y ubicarse en el puesto 12.