Nacional sufre inesperada salida; importante cargo quedó a la deriva

Atlético Nacionalse encuentra actualmente disputando los cuadrangulares en la presente Liga BetPlay, el equipo verde de Antioquia, que sigue con chances matemáticas de avanzar a la final pese a la dolorosa derrota ante Junior sufrida recientemente.

El conjunto dirigido por el técnico Diego Arias tendrá que enfrentar a Medellín y a América en las fechas restantes de los cuadrangulares, esperando que Junior ceda puntos en sus respectivos partidos para aspirar a ser el líder del grupo, un desafío que tendrá que asumir con una inesperada baja que se dio a conocer en las últimas horas.









Confirman importante salida en Atlético Nacional

Mientras el equipo ‘verdolaga’ se alista para lo que será el clásico paisa ante Medellín este jueves 4 de noviembre, el periodista Mauricio Agudelo de Win Sports confirmó la salida del argentino Pablo Rotolo, preparador físico y Gerente de rendimiento que tenía Atlético Nacional.

La fuente indica que Rotolo decidió poner fin a su aventura en el equipo ‘verdolaga’ para irse al club Atlanta del ascenso argentino, conjunto que actualmente es dirigido por Cristian Pellerano, quien fue en su momento asistente técnico de Javier Gandolfi.

¿Cuánto tiempo llevaba Rotolo en Nacional?

El especialista en preparación física y licenciado en alto rendimiento (que cuenta con 15 años de experiencia en el fútbol profesional), llegó a las filas de Nacional a finales del año pasado con el aval de Gustavo Fermani (actual director deportivo), un hombre que supo trabajar desde antes con Javier Gandolfi y Cristian Pellerano.

Rotolo dice adiós a Nacional y queda entonces un importante cargo a la deriva en medio del desenlace del campeonato, dejando a las directivas con la tarea de encontrar un nuevo preparador físico, a la espera de saber también qué sucederá con Diego Arias una vez acabe el torneo, si seguirá para 2026 o si buscarán otro director técnico.