Nacional tendrá nuevo delantero en 2026; confirman su llegada

Atlético Nacional no logró el objetivo de llegar a la final de la Liga BetPlay y terminó su participación en los cuadrangulares con una derrota 3-2 ante América de Cali, dejando al Junior de Barranquilla con el liderato del grupo y su boleta a la serie cumbre ante Tolima por la estrella de Navidad.

El equipo dirigido por el técnico Diego Arias, que empezó el cuadrangular como el favorito para ser uno de los finalistas, dejó algunos puntos en el camino y ahora solo le queda la final de la Copa BetPlay para sumar un título en este año.

Lea también: Miguel Borja ya tiene nuevo club: firmó contrato tras salir de River

Nacional repesca un delantero con proyección para el 2026

Pesando ya en lo que será la siguiente temporada, el equipo ‘verdolaga’ va analizando su nómina de jugadores para lo que serán las competencias del 2026, donde jugará una nueva edición de la Liga BetPlay y además tendrá presencia en torneo internacional (puede ser Sudamericana o Libertadores).

Teniendo en cuenta eso y buscando conformar una nómina robusta, Atlético Nacional sumará un refuerzo para la zona ofensiva de la cancha, se trata de Emilio Aristizábal, atacante de 20 años que estaba en préstamo en Fortaleza(con opción de compra)y que volverá a las filas del cuadro ‘verdolaga’ para 2026, así lo confirmó el periodista Mariano Olsen de Win Sports.









Los números de Emilio Aristizábal en Fortaleza

El hijo de Víctor Hugo Aristizábal cumplió una gran campaña vistiendo la camiseta de los ‘Amix’, anotando 6 goles en 16 partidos disputados en la presente Liga BetPlay, futbolista que recordemos jugaba en Fortaleza desde enero del 2025 y que después de cumplir su año de préstamo dejó muy buenas sensaciones, aportando en gran medida al buen momento del equipo bogotano.

Cabe recordar que Aristizábal, surgido en las divisiones inferiores de Atlético Nacional, también se había reportado con 6 goles en el primer semestre del año con Fortaleza, unos números más que llamativos y que ahora se pondrán a la disposición del equipo verde de Antioquia para la siguiente temporada.