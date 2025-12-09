¿Qué necesita Nacional para clasificar a la Copa Libertadores?

Se acabó el semestre para Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2025-II, pero le queda una nueva oportunidad de levantar una copa y despedirse como campeón del año. En el primer semestre no pudo llegar a la final y en esta edición tampoco. Sin embargo, los ojos estarán puestos en la definición de la Copa BetPlay frente a su rival de patio, el Deportivo Independiente Medellín.

El puntaje logrado a lo largo del 2025 no permitió que Atlético Nacional se metiera en las primeras dos plazas de la tabla de reclasificación para sellar la clasificación a la Copa Libertadores que es una necesidad año tras año para un conjunto de la envergadura del cuadro verdolaga.

Infortunadamente para las pretensiones de Diego Arias y del club, esto no fue posible y se tendrían que conformar con la Copa Sudamericana por el tercer puesto de la tabla de la reclasificación. Sin embargo, le queda una última esperanza a Atlético Nacional para poder jugar la Copa Libertadores.

EL ÚNICO ESCENARIO QUE LE DARÍA LA CLASIFICACIÓN A ATLÉTICO NACIONAL PARA LA COPA LIBERTADORES 2026

Nacional tenía una última opción de sellar su paso a la final de la Liga BetPlay que le hubiese podido dar la clasificación para la Copa Libertadores en caso de ser campeón. Necesitaban ganarle al América por varios goles y que Medellín superara a Junior. Ahí entraría en juego la diferencia de goles. No obstante, los ‘Poderosos’ sí ganaron, mientras que el cuadro verdolaga no triunfó.

En ese sentido, a los dirigidos por Diego Arias les queda una última ilusión en la pelea por sellar la clasificación a Copa Libertadores. Por ahora, gracias a la tercera plaza de la reclasificación, están en la Copa Sudamericana. Pero para la máxima competencia internacional necesitan que el Deportes Tolima quede campeón.

Tolima se ve las caras con Junior de Barranquilla en un duelo inédito en la definición del título. Como los tolimenses están en la cima de la reclasificación, si quedan campeones irán a la Copa Libertadores a fase de grupos. Esto liberará un cupo para el siguiente equipo en la tabla anual, pero Medellín ya aseguró fase previa. Ahí se mira el tercer puesto que sería Atlético Nacional.

¿QUÉ PASA SI JUNIOR QUEDA CAMPEÓN?

Las cosas se le pueden complicar al Atlético Nacional si Junior es el campeón en la definición frente al Tolima. Una consagración barranquillera dejará a los verdolagas en la Copa Sudamericana.

Tolima y Medellín irían a fase previa de la Copa Libertadores, y Nacional a la Copa Sudamericana por reclasificación. Junior no está en las primeras posiciones de la reclasificación y no cedería puesto de competencias internacionales para el cuadro antioqueño. Los barranquilleros irían a fase de grupos de la competencia más importante de Sudamérica.

Así las cosas, la única forma de que Nacional pueda asegurar su paso para la Copa Libertadores es con Tolima campeón. Esto le daría al tercero el paso a la fase previa. Los tolimenses definen en casa que se ha convertido en el principal problema de la institución en las anteriores finales.