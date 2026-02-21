Nacional vs Alianza EN VIVO HOY sábado 21 de febrero - Liga BetPlay 2026-I

Este sábado 21 de febrero, Atlético Nacional recibirá a Alianza FC en el estadio Estadio Atanasio Girardot, en compromiso correspondiente a la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-I. El conjunto verdolaga buscará aprovechar su localía para escalar posiciones en la tabla.

Nacional llega a este encuentro con nueve puntos en cuatro partidos disputados, ya que tiene tres juegos pendientes, situación que condiciona su ubicación actual en la duodécima posición. Más allá del lugar en la clasificación, el equipo antioqueño cuenta con margen de maniobra y necesita comenzar a regularizar su calendario con resultados positivos.

Lea también Un arquero con pasado en el Cali se entregó a las autoridades por tráfico de drogas

Por su parte, Alianza FC atraviesa un panorama más complejo. El cuadro visitante es último en la tabla, con apenas tres unidades en seis compromisos, y desde ya tiene comprometidas sus aspiraciones de clasificar a los playoffs, por lo que sumar en Medellín se vuelve una necesidad urgente.

En el papel, el duelo presenta a un favorito claro por contexto y nómina, pero también a un rival que juega sin margen de error. Nacional intentará imponer condiciones ante su gente, mientras que Alianza buscará dar el golpe y cambiar la dinámica en una fase del torneo que empieza a marcar diferencias importantes.

Nacional vs Alianza: cómo VER EN VIVO HOY sábado 21 de febrero

El partido Nacional vs Alianza por la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-I, se disputará este sábado 21 de febrero a partir de las 18:20 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win Sports + y Win Play, también transmitirá el canal de Youtube de Deportes RCN, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 18:20

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:20

España: 01:20

Bolivia y Venezuela: 19:20

Estados Unidos: 19:20 (D.C. y Florida) - 18:20 (Chicago) - 15:20 (Los Ángeles)

México: 17:20