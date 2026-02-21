Un arquero con pasado en el Cali se entregó a las autoridades por tráfico de drogas

El exarquero paraguayo Víctor Hugo Centurión, recordado en Colombia por su paso por el Deportivo Cali, se entregó a las autoridades de su país el pasado viernes 20 de febrero, luego de que se hiciera pública una orden de captura en su contra por presuntos nexos con el narcotráfico. La noticia ha generado amplio impacto, especialmente entre los seguidores del cuadro vallecaucano.

Centurión, de 39 años, era requerido por la justicia paraguaya en el marco de una investigación que lo vincula, de manera preliminar, con una estructura criminal señalada de utilizar el fútbol profesional como fachada para operaciones ilícitas, entre ellas el tráfico de cocaína y el lavado de activos.

De acuerdo con las autoridades paraguayas, en los últimos días fueron capturadas varias personas relacionadas con redes que habrían empleado el deporte como mecanismo para encubrir movimientos financieros sospechosos. En ese contexto apareció mencionado el nombre del exguardameta, quien hasta antes de su entrega figuraba como prófugo.

Balance de Víctor Hugo Centurión en el Deportivo Cali

El foco en Colombia se centra en su paso por el Deportivo Cali, club al que defendió durante el primer semestre de 2011, en lo que fue su única experiencia internacional. Su llegada al conjunto azucarero generó expectativa en su momento, aunque su rendimiento terminó siendo discreto.

Con la camiseta verdiblanca, Centurión disputó 20 partidos oficiales y recibió tres tarjetas amarillas, antes de regresar al fútbol paraguayo. Su estadía en el club no estuvo marcada por polémicas deportivas ni disciplinarias, por lo que el escándalo judicial actual sorprende a parte de la afición.

Tras su salida del fútbol colombiano, el arquero continuó su carrera en Paraguay, donde militó en equipos tradicionales de ese país. Sin embargo, hoy su nombre está más asociado al proceso judicial que enfrenta que a sus actuaciones bajo los tres palos.

Las investigaciones apuntan a que algunos implicados habrían aprovechado su vínculo con el fútbol para dar apariencia de legalidad a ciertas operaciones. Hasta el momento, no se han revelado detalles específicos sobre el rol exacto que habría desempeñado el exjugador dentro del esquema investigado.

La entrega voluntaria de Centurión marca un nuevo capítulo en el caso y abre la puerta a que se esclarezca su situación jurídica. Las autoridades deberán determinar su grado de responsabilidad y definir los pasos a seguir dentro del proceso penal.

Mientras tanto, en el entorno del Deportivo Cali el tema ha sido seguido con atención, dado que se trata de un exintegrante de la institución. Aunque su paso por el club fue breve, la noticia inevitablemente vuelve a poner en el radar su etapa en el fútbol colombiano.