Novoa se desahogó tras salir figura ante Medellín: “puedo soportar esto"

Este lunes 2 de febrero se llevó a cabo la reanudación del partido entre Millonarios y el Deportivo Independiente Medellín, duelo de la fecha 4 de la presente Liga BetPlay que se tuvo que suspender a la altura del minuto 54 por culpa de una torrencial lluvia, terminó empatado a cero goles con un Diego Novoa determinante.

El experimentado arquero de 36 años, que de momento ha sido titular en todos los partidos que ha disputado Millonarios en esta Liga BetPlay, ha despertado amores y odios en los hinchas del equipo ‘embajador’, pues algunas veces ha sido señalado como culpable de algunos goles en contra, sin embargo, para este y otros partidos ha mostrado altas credenciales de sus enormes capacidades.

Diego Novoa habló de las críticas tras su gran actuación ante el Medellín

El portero que se formó en las divisiones menores y defendió los colores de La Equidad (ahora Internacional de Bogotá) por alrededor de 13 años, también vistió la camiseta del América de Cali y desde enero de 2024 juega para Millonarios, club donde este semestre ha ganado mucho mayor protagonismo con sus buenas actuaciones.

El arquero estuvo en la rueda de prensa posterior al empate 0-0 con Medellín y habló de las dificultades de jugar para Millonarios, un club con una presión grande que le ha hecho notar su molestia cuando no ha estado a la altura, pero que ahora va reconociendo su trabajo.

“No solo ser arquero, también soy hincha y la posición así lo amerita, yo elegí esta posición, estoy listo para ello, mi experiencia me avala para poder soportar esto, utilizo esos escenarios hostiles para motivarme, mi autocrítica me ha traído donde estoy y me impulsa a seguir dando el 100 %”, dijo Novoa.

La gran falla que está teniendo Millonarios según Diego Novoa

El portero, que va haciendo méritos para quedarse en el puesto de titular luego de que vuelva Guillermo de Amores de su lesión, habló del partido contra Medellín, las razones por las cuáles no se pudo ganar el partido y el déficit que vienen arrastrando en defensa.

“Radamel ha sido muy claro, el equipo en ataque debe jugar muy junto, no tenemos volumen de ataque y quedamos muy partidos, él no ha hablado demasiado que la defensa debe acompañar el ataque, aplicar la presión tras pérdida, en eso tenemos un déficit, tenemos toda la disposición con el nuevo cuerpo técnico”, añadió Novoa.

