Nuevo portazo para César Farías; club de Liga BetPlay prefirió fichar otro técnico

César Farías pudo haber sido protagonista en la final de la presente Liga BetPlay con el Junior de Barranquilla, recordando que el técnico venezolano dejó el banquillo del conjunto ‘tiburón’ en el pasado semestre luego de realizar una floja presentación en los cuadrangulares del anterior campeonato.

El entrenador de 52 años, reconocido por su paso por la Selección de Venezuela, terminó saliendo del equipo barranquillero y desde esa época no ha vuelto a dirigir, sin embargo, su nombre estuvo en el radar de varios equipos e incluso sonó la posibilidad de regresar al banquillo de la ‘vinotinto’.

Club de la Liga BetPlay se decantó por un técnico diferente a Farías

Luego del fuerte rumor que colocaba a César Farías como nuevo entrenador de Independiente Santa Fetras la salida de Jorge Bava (traspaso que supuestamente se cayó debido a la negativa de algunos jugadores del equipo ‘cardenal’), llegó otra información que acercaba al estratega venezolano con Águilas Doradas, club donde tuvo un paso corto, pero muy destacado, registrando un récord de invicto en la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay 2023-II.

Pues bien, Farías no regresará al banquillo de Águilas Doradas y de momento seguirá como agente libre, pues el conjunto dorado se decantó por el técnico colombiano Juan David Niño, así lo confirmó el periodista Felipe Sierra.

El DT del Real Cundinamarca ahora estará en Águilas Doradas

Tras su gran campaña en el pasado Torneo BetPlay alcanzando la final del segundo semestre del año y quedando muy cerca de obtener el ascenso a la Primera División, el técnico Juan David Niño dejaría el Real Cundinamarca para asumir en el equipo dorado de Antioquia.

El equipo antioqueño se habría decantado entonces por el DT colombiano de 37 años, prefiriendo un estratega más joven y con alta proyección hacia el futuro, dejando a Farías nuevamente en el limbo y con incertidumbre de saber cuál será su nuevo club.