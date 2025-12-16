Así quedó el XI ideal del premio The Best 2025

La gala de los Premios The Best de la FIFA se celebró este martes 16 de diciembre, una gala a la cual acudieron celebridades del mundo del fútbol, previamente elegidas como candidatas para las diferentes categorías.

Uno de los anuncios más esperados fue la revelación del XI ideal masculino, un equipo que se resume en la regularidad a lo largo del año, así como las grandes actuaciones en momentos clave del curso.

Los jugadores del equipo ideal del Premio The Best 2025

En el arco apareció Gianluigi Donnarumma, un futbolista quien se ha venido desempeñando en Manchester City, y es de los futbolistas más regulares de esa plantilla. Previamente, en PSG, fue uno de los pilares.

La defensa quedó conformada por Achraf Hakimi, Virgil van Dijk, Willian Pacho y Nuno Mendes, una línea que combina distintas fortalezas y en la que llama la atención la presencia de un ecuatoriano en la primera línea.

En la mitad de la cancha, el fútbol mundial encontró a sus mejores piezas en Pedri, Vitinha, Jude Bellingham y Cole Palmer, cuatro nombres que representan creatividad, sacrificio y una capacidad constante para cambiar el rumbo de los partidos.

El frente de ataque estuvo liderado por Ousmane Dembélé y Lamine Yamal, dos extremos que han dado de qué hablar y que viene de ser finalistas en el Balón de Oro y en el premio individual de The Best... en ambos ganó el francés.

Inicialmente, este once ideal parece justo, pues se trata de jugadores con grandes virtudes futbolísticas, quienes han sabido ser líderes en determinados momentos y clave para sus equipos y selecciones.

Cabe recordar que había dos futbolistas colombianos nominados para integrar el XI ideal: el portero de Cruz Azul, Kevin Mier; y el mediocampista de Wolverhampton, Jhon Arias.