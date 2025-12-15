Oficial: América anuncia con nostalgia la salida de un referente

Este lunes 15 de diciembre, el América de Cali anunció la salida del portero venezolano Joel Graterol, quien deja la institución escarlata luego de varios años defendiendo el arco de los 'Diablos Rojos', una noticia algo inesperada, pero que se podía presentar en este mercado de fichajes.

El guardameta de 28 años, quien recordemos sufrió una dura lesión en octubre de 2024 (ruptura del tendón rotuliano) que lo tuvo alejado de las canchas por casi un año, volvió el pasado julio a defender el arco del América de Cali buscando volver al buen nivel que lo puso como titular indiscutible.

Joel Graterol se va del América de Cali

No habrá renovación en el contrato del portero venezolano y saldrá del América en este diciembre, conjunto donde logró un título de Liga BetPlay en el 2020, portero que alcanzó a disputar 126 partidos con la camiseta del equipo rojo de la ciudad de Cali.

Pese a la dificultad de volver a retomar un buen nivel tras una lesión tan difícil como la sufrida por Joel Graterol, el arquero venezolano empezó a tener minutos bajo las órdenes del técnico David González y regaló grandes actuaciones en algunos partidos, alcanzando a jugar 11 partidos en este segundo semestre del año, sufriendo 8 goles y logrando mantener su arco en cero durante 5 juegos.

América tendrá que buscar nuevos porteros; uno suena en el radar

El equipo que ganó cupo a la siguiente Copa Sudamericana gracias a su posición en la Tabla de Reclasificación, tendrá que buscar nuevo portero, sabiendo además que en días anteriores habían confirmado la salida del uruguayo Santiago Silva.

Con Jorge Soto quedando como único guardameta, el equipo escarlata tendrá que buscar nuevos porteros, donde según reportes apareció en el radar el uruguayo Washington Ortega, portero de 31 años que tuvo paso por La Equidad y que actualmente juega siendo gran figura en la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.