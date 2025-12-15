Mediocampista de la Selección Colombia está a punto de cambiar de club; hay acuerdo

El año 2025 va llegando a su final y en contraste a eso se va abriendo el mercado de fichajes en el fútbol mundial, donde los clubes sacan sus chequeras e invierten por jugadores que puedan reforzar sus plantillas.

Pues bien, por lo general los futbolistas colombianos son protagonistas en estos movimientos con llamativos traspasos, uno de ellos está a punto de cerrarse y relaciona a un elemento de la selección ‘Tricolor’.

Juan Camilo Portilla, a punto de cambiar de club

El mediocampista caleño de 27 años, quien actualmente milita en el Club Atlético Talleres de Córdoba (Argentina), viene negociando su traspaso al Athletico Paranaense de Brasil, conjunto que logró en este 2025 su ascenso a la Primera División.

De acuerdo con información del experto en fichajes, César Luis Merlo, el equipo brasileño ya ha llegado a un acuerdo con Talleres para contratar los servicios de Juan Camilo Portilla, sin embargo, deja claro que aún falta resolver los detalles del contrato del futbolista, quien recordemos juega en el club argentino desde enero de 2024 y es un habitual titular en el conjunto cordobés.

Así las cosas, Paranaense está muy cerca de cerrar el fichaje de Portilla, conjunto brasileño que en los últimos meses se ha decantado por jugadores colombianos para reforzar su plantilla, recordando que antes había llegado Kevin Viveros, Kevin Velasco, Steven Mendoza, Carlos Terán y Felipe Aguirre.

Los mediocampistas de la Selección Colombia que pelean cupo al Mundial 2026

El técnico Néstor Lorenzotiene una tarea muy importante previo al campeonato del mundo, pues el estratega argentino deberá elegir solo 26 jugadores para representar a Colombia en la cita orbital, una labor donde la posición del centrocampista causa dudas.

Y es que Juan Camilo Portilla, que ha venido recibiendo convocatorias de Néstor Lorenzo y acumula 5 partidos con la camiseta ‘Tricolor’, pelea puesto con jugadores como Kevin Castaño y Gustavo Puerta, sabiendo que Richard Ríos y Jefferson Lerma tienen casi que garantizado su presencia en el Mundial 2026.