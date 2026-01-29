Oficial: Hernán Torres dejó de ser el técnico de Millonarios

Millonarios FC comunicó de forma oficial que Hernán Torres deja de ser su entrenador. El escueto comunicado se hizo a través de las redes sociales y la web del club en los primeros minutos de este jueves 29 de enero de 2026.

La decisión se tomó luego del 2-1 en contra ante Deportivo Pasto de la noche anterior en el estadio Departamental Libertad. Así, Millonarios cosechó tres derrotas al hilo en este inicio de la Liga BetPlay 2026-I.

Si bien en rueda de prensa algunos hinchas esperaban la renuncia de Torres, este solamente habló sobre el partido, exponiendo de paso que su equipo había jugado bien, y restándole algo de mérito al Pasto.

Pero posiblemente hubo una reunión luego del encuentro y en ella se concretó la salida del entrenador, quien tenía contrato con Millonarios hasta junio de 2026.

Comunicado de Millonarios sobre la salida de Hernán Torres

"Millonarios informa que el profesor Hernán Torres no continuará como director técnico del equipo", inició el comunicado de este jueves. Algo previsible, en vista del mal momento deportivo del club.

"Al profesor le reconocemos su profesionalismo, entrega y dedicación en esta etapa en el club. Sin duda, su nombre seguirá siendo muy respetado en la historia de nuestra institución", continuó el escrito posteado en todos los perfiles oficiales de Millonarios.

"Le deseamos lo mejor en sus planes futuros. Gracias por siempre, profesor Hernán", finalizó el texto, que seguramente fue redactado con la intención de rescatar el nombre del DT, quien fue el que llevó al equipo a la consecución de su decimocuarta estrella luego de 24 años sin ser campeón.

Estadísticas de Hernán Torres en Millonarios

El 22 de agosto de 2025, Hernán Torres fue oficializado como nuevo técnico de Millonarios, iniciando así su segunda etapa con el club. Desde entonces dirigió en 19 partidos, dejando un saldo de seis victorias, ocho derrotas y cinco empates.

Bajo su mando, los azules no avanzaron a cuadrangulares del segundo semestre de 2025, y fueron eliminados de Copa BetPlay por Envigado FC -equipo que terminó descendiendo-.