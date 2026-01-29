Hernán Torres 'dio la cara' luego de la derrota de Millonarios ante Pasto

Millonarios volvió a perder, y lo hizo este miércoles frente a Deportivo Pasto en el marco de la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-I. Los Embajadores no lucieron bien y terminaron cayendo 1-2 en la cancha del Departamental Libertad.

El momento bisagra del juego llegó en el cierre del primer tiempo, cuando el mediocampista Mateo García se fue bien expulsado debido a que le propinó un golpe en la cara a Andrey Estupiñán en un balón dividido. Inicialmente el árbitro Wilmar Roldán sancionó con amarilla, pero tras la revisión del VAR mostró la tarjeta roja.

Luego de quedarse con un jugador menos cuando el partido estaba 1-1, Millonarios se replegó y trató de mantener el empate, pero justamente Andrey Estupiñán, con gol de tiro libre, frustró este objetivo.

Así, el Embajador suma tres derrotas en línea en la Liga BetPlay, pues perdió -siempre 2-1- ante Atlético Bucaramanga, Junior FC y Deportivo Pasto. Las miradas están puestas en el entrenador Hernán Torres, quien podría dejar su cargo.

Tras el partido, justamente Hernán Torres compareció en rueda de prensa, posiblemente una de las más esperadas por los seguidores albiazules, pues en su mayoría, piden su salida.

Millonarios: rueda de prensa de Hernán Torres tras perder contra Pasto

En rueda de prensa, Hernán Torres inició comentando que "nuestros jugadores se esforzaron por tener un orden, sobre todo cuando quedamos con un hombre menos".

Además, el entrenador tolimense resaltó las pocas virtudes que tuvo Millonarios, pues apuntó: "El equipo estaba haciendo un gran trabajo con once (jugadores), teníamos flujo de ataque y posibilidades de gol. Tras la expulsión el partido fue más físico que técnico".

Por último, Torres explicó que -desde su perspectiva- "el equipo fue sólido en ataque. El rival no tuvo virtud de hacernos gol, la pelota la perdimos nosotros".

Así las cosas, se puede concluir que Hernán Torres sigue al frente de Millonarios FC, a menos que en las próximas horas llegue a un acuerdo con la dirigencia para su desvinculación; por ahora, NO renunció.

Próximo partido de Millonarios

Millonarios FC volverá a jugar el próximo domingo 1 de febrero por la cuarta fecha de la Liga BetPlay frente a Independiente Medellín -que también llega en mal momento- a partir de las 8:30 p. m. en el estadio El Campín.