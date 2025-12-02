Oficial: Santa Fe anunció a su nuevo director técnico

Independiente Santa Fe oficializó este martes 2 de diciembre la llegada de Pablo Repetto como su nuevo director técnico, en una presentación realizada en rueda de prensa en la sede del club. El entrenador uruguayo asume el mando con la misión de proyectar el equipo a nivel internacional.

¿Hasta cuándo firmó contrato Repetto con Santa Fe?

Repetto firmó contrato hasta diciembre de 2026, un vínculo que refleja la intención del club de consolidar un proyecto de mediano plazo. La directiva cardenal destacó su experiencia, su metodología y su capacidad para potenciar planteles competitivos.

Uno de los principales retos del uruguayo será guiar a Santa Fe en su regreso a la Copa Libertadores, torneo al que el club clasificó como Colombia 1 tras ganar la Liga Betplay 2025-I. La expectativa es alta y el entrenador reconoció que su gran objetivo es realizar una presentación internacional a la altura de la historia del León.

Para Repetto, dirigir en Colombia no será una experiencia nueva. En 2024 estuvo al frente de Atlético Nacional, donde dejó una buena impresión por su enfoque táctico, pese a que fue destituido prematuramente.

Palmarés de Pablo Repetto, nuevo técnico de Santa Fe

El entrenador de 51 años llega respaldado por una trayectoria respetable en Sudamérica. Acumula ocho títulos: uno con Fénix, uno con Defensor Sporting, tres con Liga de Quito y tres con Nacional de Uruguay, clubes en los que consolidó su estilo de juego.

Además, su nombre está ligado a una de las gestas de Independiente del Valle, pues llevó a ese equipo a la final de la Copa Libertadores 2016, instancia en la que cayó frente a Atlético Nacional. Ese recorrido elevó su perfil internacional.

En Santa Fe destacan especialmente su manejo de grupos, su capacidad para trabajar con jóvenes y su enfoque en equipos equilibrados, características que encajan con la base actual del plantel.

Repetto inicia así un nuevo ciclo en Bogotá, con la Libertadores como gran vitrina y con el desafío de volver a llevar a Santa Fe a los primeros lugares de la Liga Betplay.