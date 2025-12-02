Primeras declaraciones de Pablo Repetto como nuevo técnico de Santa Fe

Pablo Repetto tuvo este martes 2 de diciembre su primera gran conversación pública como nuevo técnico de Independiente Santa Fe. El entrenador uruguayo habló con Carlos Antonio Vélez en Antena 2 y con Win Sports, donde dejó claras sus sensaciones iniciales y el proyecto que quiere construir en el campeón del primer semestre.

Pablo Repetto habló tras su llegada a Santa Fe

Repetto contó que, tras su salida de Atlético Nacional, se había quedado viviendo en Medellín, desde donde analizó opciones para continuar su carrera. “Tuve opciones del fútbol colombiano y del exterior, algunas firmes y otras que fueron solo acercamientos”, explicó.

Sin embargo, aseguró que Santa Fe fue la propuesta que más lo motivó. “Me sedujo mucho por lo que es Santa Fe”, dijo, destacando la historia del club y el momento actual que vive tras asegurar presencia en la Copa Libertadores 2026.

Justamente, el torneo continental fue otro elemento decisivo. “Jugar Copa Libertadores seduce a cualquier entrenador”, admitió, consciente de la exigencia que representará para su nuevo proceso.

Sobre la conformación del equipo, Repetto fue cauteloso. “Hoy tengo una idea, pero no todo está definido”, comentó. Señaló que hay jugadores que se ajustan a su estilo, mientras que otros terminan contrato y deberán ser revisados caso por caso.

El uruguayo también subrayó la necesidad de ampliar el plantel para competir en varios frentes. “Cuando se juega Copa hay una competencia mayor y se necesita un plantel más numeroso de lo normal”, afirmó, apuntando a una planificación más robusta para 2026.

Aun así, dejó claro que no pretende hacer una revolución. “No se va a cambiar mucho el plantel, hay una base”, aseguró, destacando que la estructura campeona del primer semestre será el punto de partida de su proyecto.

Finalmente, Repetto dijo que la prioridad será evaluar el mercado local antes de pensar en refuerzos internacionales. “Hay que evaluar jugadores colombianos y luego miraremos los cupos de extranjeros”, cerró, anticipando un proceso ordenado y con enfoque en los futbolistas locales.