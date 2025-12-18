Once Caldas tiene "tres negociaciones listas" para 2026

Once Caldas comenzó este miércoles la venta de abonos para el primer semestre de 2026, temporada en la que competirá en la Liga BetPlay y la Copa BetPlay, aunque sin presencia internacional. El club decidió mantener los mismos precios del año anterior, como incentivo para su hinchada, además de anunciar la rifa de una motocicleta y la entrega de un detalle especial para los primeros 6.500 abonados.

El lanzamiento se realizó en un acto encabezado por Felipe Trujillo, gerente general del club, quien aprovechó para responder una de las principales inquietudes de los aficionados, los refuerzos para el nuevo campeonato.

Lea también Once Caldas oficializó la salida de cinco futbolistas para 2026

Refuerzos en camino, pero sin anuncios oficiales

Ante la insistencia de la prensa y los hinchas, Trujillo confirmó que el club ya tiene tres negociaciones muy avanzadas, aunque aclaró que aún no pueden hacerse oficiales.

“Tenemos muy adelantadas, pero aún no han podido ser anunciadas, por confidencialidad con los clubes y los mismos jugadores, tres negociaciones listas”, explicó el directivo.

Además, señaló que se trata de futbolistas que actualmente pertenecen a equipos que disputaron finales, por lo que los anuncios se harán una vez concluyan sus competencias. “Cuando los tengamos firmados, haremos los anuncios”, añadió, dando tranquilidad a la afición sobre el trabajo que se viene realizando desde el cierre del campeonato.





Movimientos de plantilla y planificación deportiva

Once Caldas afrontará la temporada 2026 con una limitación importante al no jugar torneos internacionales, solo podrá inscribir 25 jugadores, cuando actualmente cuenta con 28 en su nómina. Esta situación obliga al club a buscar salidas para acomodar los cuatro refuerzos que planea incorporar.

Aunque no hay confirmación oficial, se habla de posibles salidas de jugadores como Yeiler Valencia, Jhon Deybi Araujo, Juan Esteban Gallego y Esteban Beltrán, entre otros. Trujillo aclaró que el lanzamiento de los abonos y la llegada de refuerzos son procesos distintos: “Lo de los abonos es del área de mercadeo y lo otro es un proceso que hay que ejecutarlo, pero con responsabilidad”.

Pretemporada y primeros amistosos

El equipo actualmente se encuentra en pretemporada, la cual se extenderá hasta el próximo viernes, antes de entrar en un periodo de vacaciones hasta el 3 de diciembre. La principal novedad en el cuerpo técnico es la llegada de Carlos "Panelo" Valencia como asistente técnico, histórico integrante del Once Caldas campeón de Liga en 2003 y de la Copa Intercontinental en 2004.

Valencia se suma al grupo de trabajo liderado por Hernán Darío Herrera, junto a Andrés Felipe Rozo, Néstor Mario Marín, Camilo Zapata y Gustavo Vinasco. En esta etapa, el equipo ya disputó dos amistosos ante Deportes Quindío, ambos con victoria, y tiene previsto un nuevo partido de preparación frente a Deportivo Cali antes del debut oficial.

Once Caldas iniciará su camino en la Liga BetPlay 2026 frente al Cúcuta Deportivo, recién ascendido, con la expectativa de un semestre en el que buscará protagonismo y una conexión sólida con su hinchada desde el arranque.